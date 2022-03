La tele pública rumana ofrece programación en ucraniano para los refugiados

Bucarest, 11 mar (EFE).- La televisión pública rumana (TVR) ha incorporado contenidos en ucraniano elaborados por televisiones de Ucrania para ayudar a mantenerse entretenidos e informados a los miles de refugiados que llegan cada día a Rumanía huyendo de la invasión rusa.

"Se trata de un paquete de programas informativos elaborado por la televisión pública de Ucrania y otras cinco televisiones del país vecino que se distribuye por satélite", ha explicado a Efe el director general de TVR, Dan Turturica.

Los contenidos se difunden durante tres horas al día y en horarios distintos, tanto por el tercer canal de la televisión pública rumana como por su canal internacional y por las conexiones de TVR para las provincias de Iasi y Cluj, que están situadas en el norte del país y cubren toda la zona fronteriza con Ucrania.

"Hay personas que no tienen acceso a internet, que no saben inglés y que no pueden seguir lo que pasa en su país; es una forma de conectar a los refugiados con lo que ocurre en Ucrania", declara Turturica, que cree que la iniciativa será especialmente beneficios para las personas mayores que han huido de la guerra.

Desde que Rusia comenzó su ataque a gran escala contra Ucrania el pasado día 24 han entrado en Rumanía más de 360.000 refugiados, en su inmensa mayoría mujeres, niños y ancianos. De ellos, más de 280.000 han abandonado ya el país en dirección a otros destinos, generalmente en Europa central y occidental.

Muchos de estos refugiados pasan varias noches en hoteles, pensiones y casas particulares que les ofrecen alojamiento durante su tránsito por Rumanía.