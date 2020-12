La UE y R. Unido siguen negociando

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea y el Reino Unido siguen intentando lograr un pacto sobre su relación tras el Brexit, bloqueado especialmente por la falta de consenso en la pesca, y dejan atrás otra fecha "límite", en este caso las 00.00 horas de este lunes que había fijado como tope la Eurocámara para tener el texto final y poder ratificarlo en los 10 días que quedan hasta el 1 de enero.

"El procedimiento parlamentario normal para un acuerdo ya no es posible. No es posible la ratificación para el 31.12.2020. Ahora tenemos que pensar muy objetivamente sobre cómo tratar la situación", tuiteó poco antes de la pasada medianoche el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

Ante esta situación, en la que "todavía no está claro si habrá un acuerdo", el presidente de la comisión de Exteriores de la Eurocámara, David McAllister, anunció en Twitter la convocatoria de "una reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación del Parlamento Europeo sobre el Reino Unido" las 9:45 horas "para evaluar la situación y discutir los próximos pasos".

Francia había rechazado el límite fijado por la Eurocámara y la Comisión Europea tampoco lo había asumido.

El hecho de que no haya habido aún acuerdo no significa que no pueda haberlo de aquí al 31 de diciembre, e incluso el pacto podría aplicarse provisionalmente a partir del 1 de enero a la espera de ser ratificado por la Eurocámara y el Parlamento británico.

El negociador de los Veintisiete, Michel Barnier, afirmó este domingo que "en este momento crucial para las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido", Bruselas sigue trabajando "duro" con el equipo británico.

"La UE sigue comprometida con un acuerdo justo, recíproco y equilibrado. Respetamos la soberanía del Reino Unido. Y esperamos lo mismo. Tanto la UE como el Reino Unido deben tener el derecho a fijar sus propias leyes y controlar sus propias aguas. Y los dos deberíamos ser capaces de actuar cuando nuestros intereses estén en juego", publicó Barnier en Twitter.