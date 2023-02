"Laguna" excusa a personal de OMS de conducta inapropiada

Un informe confidencial de Naciones Unidas sobre los presuntos errores cometidos por personal de alto rango de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la manera en que manejaron un caso de conducta sexual inapropiada durante un brote de ébola en el Congo reveló que su respuesta no violó las políticas de la agencia debido a lo que algunos funcionarios describieron como una "laguna" en cómo la OMS define a las víctimas de tal comportamiento.

El informe, que el mes pasado fue presentado al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y no fue dado a conocer públicamente, fue obtenido por The Associated Press. La OMS no ha descrito públicamente su contenido.

La investigación de la ONU ocurre luego que una revisión de 2021 realizada por un panel designado por Tedros determinó que tres gerentes de la OMS fallaron en un caso de conducta sexual inapropiada informado por primera vez por la AP a principios de ese año, que involucraba a un médico de la agencia de salud de la ONU que firmó un contrato para comprar un terreno para una joven que él supuestamente embarazó.

La semana pasada, Tedros dijo que los investigadores de Naciones Unidas concluyeron que los cargos de "mala conducta gerencial" carecían de fundamento y que los tres empleados regresaron al trabajo después de una licencia administrativa. El jefe de la OMS dijo que la agencia pedirá consejo a expertos sobre cómo manejar las inconsistencias entre los dos informes.

Los investigadores indicaron que Tedros fue informado de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2019 y que un año antes fue advertido sobre brechas preocupantes en las políticas de la OMS sobre mala conducta.

"Si estos asuntos se plantearon a Tedros y no se tomaron medidas, los Estados miembros (de la OMS) deben exigir ´que se rindan cuentas", dijo el médico Irwin Redlener, experto en salud global de la Universidad de Columbia.

Tedros había afirmado anteriormente que se enteró de las denuncias de conducta sexual inapropiada en la República Democrática del Congo sólo después de publicaciones de los medios en septiembre de 2020 y supo sobre el caso específico informado por la AP cuando se publicó.