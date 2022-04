Largas filas en inicio de venta de marihuana recreativa en Nueva Jersey

A-AA+

Nueva York, 21 abr (EFE).- Largas filas caracterizaron este jueves el inicio de la venta de la marihuana con fines recreativos en algunos centros de Nueva Jersey (EE.UU.), donde entró en vigor de una ley aprobada por la legislatura tras un referéndum en el que la población se mostró abrumadoramente a favor en 2020.



"Estoy emocionado de que todo se esté abriendo legalmente", dijo a The New York Times un joven llamado Daniel García, de 23 años, el primero en la cola, quien esperó pacientemente desde las 3:30 de la mañana a la apertura del dispensario para comprar la yerba, algo permitido sólo para mayores de 21 años.



García, que antes compraba la marihuana a un traficante, aseguró ser "muy exigente" a la hora de comprar este producto y hoy se aventuró a tratar marcas que desconocía.



El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, catalogó como "momento histórico" la venta de marihuana con fines recreativos tras haberse aprobado una ley que ha dejado atrás "prácticas indefendibles" que llevaron a la cárcel a muchas personas de color.



"Desde el primer día, mi administración ha trabajado con nuestros socios en la Legislatura para promover la justicia social en nombre de las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la prohibición de la marihuana", indicó durante la visita a un dispensario en la ciudad de Elizabeth, de acuerdo con un comunicado.



También reivindicó su esfuerzo para "eliminar las condenas relacionadas con el cannabis, despenalizar la posesión y establecer una industria equitativa".



La legalización de la yerba con fines recreativos fue una promesa de campaña del demócrata y finalmente, tras un arduo debate y luego de que los votantes le dieran su aprobación, se hizo realidad, convirtiendo a Nueva Jersey en uno de los 18 estados que cuentan con esta legislación.



En febrero del año pasado Murphy lo convirtió en ley para autorizar la venta a mayores de 21 años y permitir la posesión de hasta 170 gramos.



La Comisión Reguladora del Cannabis (CRC) aprobó recientemente siete centros de tratamientos alternativos -sitios que ya venden marihuana medicinal- para comenzar a vender la marihuana.



Estos siete centros operan 13 dispensarios en 11 condados. Reguladores y representantes de la industria han manifestado su preocupación de que son pocas instalaciones para atender a miles de personas.



En Nueva Jersey ya existe la venta de la marihuana medicinal -con un mercado de 121.000 pacientes- y se han presentado quejas ante la División de Asuntos del Consumidor por el alto coste que tienen que pagar por el producto, de entre 320 a 480 dólares por una onza (28,35 gramos), según un estudio publicado en diciembre por la Comisión Reguladora y que citaron varios medios.



Sin embargo, en Nueva Jersey no existe un precio regulado por el estado.