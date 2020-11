Legalización de drogas y otras curiosas propuestas votadas en EEUU

Aunque el foco de atención de las elecciones generales de EE.UU. esté siempre en la carrera hacia la Presidencia, los votantes también acuden en algunos estados a las urnas a expresar su opinión sobre otra serie de polémicas propuestas, desde la despenalización de las drogas para uso recreativo hasta el derecho a voto antes de los 18 años.







En esta ocasión, este martes dejaron claro que el país se decanta cada vez más hacia la legalización de los estupefacientes, a la vez que se inclina por expandir los derechos de los ciudadanos en libertad condicional o esclarecer que sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en sus elecciones.







Estas propuestas no se convierten automáticamente en ley, sino que dan una idea a los partidos sobre qué piensan los votantes sobre ciertos temas y luego requieren su implementación.







Estas son siete proposiciones que se han valorado en los diferentes estados del país:







1.- NUEVA JERSEY Y ARIZONA LEGALIZAN LA MARIHUANA







Los ciudadanos de Nueva Jersey aprobaron con una amplia mayoría la legalización del uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años, además de su cultivo, procesamiento y venta al por menor. La medida fue aprobada con un 67 %.







Mientras, un 60 % de los votantes de Arizona también dijo sí a la legalización de la posesión y el uso de marihuana para los mayores de 21 años, y se permite además a individuos cultivar un máximo de seis plantas en sus residencias.







2.- REDUCIR PENAS POR CONSUMO DE DROGAS PSICODÉLICAS (WASHINGTON D.C., OREGON)







Washington DC decidió también que quiere relajar las leyes en torno al consumo de drogas, pero en este caso de plantas psicodélicas, despenalizando su cultivo sin fines comerciales, su distribución y su posesión, a la vez que se solicita la suspensión de los casos penales relacionados con esas sustancias. La medida consiguió un apoyo del 77 % de los votantes.







Oregon, por su parte, decidió apoyar la compra, posesión y consumo de drogas psicodélicas en "centros de servicios de psilocibina" bajo la supervisión de personal con formación con un 56 % de los sufragios.







3.- OREGÓN TAMBIÉN DESPENALIZA LA POSESIÓN DE COCAÍNA, HEROÍNA







Los votantes de Oregón se mostraron además de acuerdo, con un 60 % de los votos, con la despenalización de la posesión personal de drogas ilegales, entre ellas la cocaína, la heroína, la oxicodona y las metanfetaminas.







La medida también califica la posesión de pequeñas cantidades de drogas como una violación civil, y no un delito, con lo que sería equivalente a una violación de las normas de tráfico y se penalizaría con multas de unos 100 dólares, aunque podría evitar pagarla accediendo a recibir una evaluación de salud.







4.- VOTAR A LOS 17 AÑOS (CALIFORNIA)







California decidió, con un 54 % de votos negativos, que no quiere permitir votar a los jóvenes de 17 años en las elecciones primarias, una norma que hubiera sido sólo válida en caso de que para los siguientes comicios generales hubieran cumplido los 18 años.







5. QUE PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONAL VOTEN Y SE POSTULEN (CALIFORNIA)







Sin embargo, el estado dorado sí que se mostró a favor, con un 61 % de los votos, de que las personas en libertad condicional sigan teniendo derecho a votar antes de cumplir sus sentencias y que puedan postularse para cargos públicos "si están registradas para votar y no han sido condenadas por perjurio o soborno".







6. "SÓLO" CIUDADANOS LEGALES PUEDAN SUFRAGAR SU VOTO (ALABAMA)







Alabama votó rotundamente, con un 77 %, para aprobar una propuesta conocida como Enmienda 1, que se centra en cambiar el lenguaje de la Constitución del estado sureño, que ahora reza que "todos los ciudadanos" pueden votar, por "solo los ciudadanos" pueden hacerlo.







Con esta leve modificación, se aclara ahora que sólo aquellos que posean nacionalidad estadounidense tienen derecho a votar, y no los ciudadanos indocumentados o que tienen el permiso de residencia.







7. NO USAR CONDENAS ANTERIORES PARA IMPONER SENTENCIAS MAYORES (OKLAHOMA)







Los votantes de Oklahoma decidieron rechazar con un 61 % de votos negativos una propuesta que solicitaba que no se utilizaran las condenas anteriores de una persona por un crimen no violento para imponer una pena mayor en otro delito.







Por ello, los jueces podrán seguir decretando condenas más largas o más duras debido a condenas por delitos graves que haya tenido el acusado en el pasado.







8. REINTRODUCIR LOBOS GRISES EN PARQUES PÚBLICOS (COLORADO)







Los habitantes de Colorado se mostraron indecisos a la hora de decidir si la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado crea y ejecuta un plan para reintroducir los lobos grises (Canis lupus) para fines de 2023 en tierras públicas del oeste del estado.







La comisión también administraría cualquier distribución de fondos estatales que estén disponibles para "pagar una compensación justa a los propietarios de ganado por cualquier pérdida de ganado causada por los lobos grises", de acuerdo a la propuesta.







A media noche del martes, hora local, y con solo el 11 % de los votos escrutados, el sí a la reintroducción se imponía levemente con el 50,67 de los votos, frente al 49,33 % que se mostró en contra.