Legisladores de EU elogian operación contra "El Mencho"
Senadores y representantes de EU subrayan la amenaza que representan los cárteles para la seguridad nacional.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-Legisladores en Estados Unidoselogiaron la operación del domingo en la que
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Linsey Graham, senador republicano y una de las voces a favor de que las fuerzas estadounidenses intervinieran en la lucha contra el narco en México, publicó en X que "la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es un duro golpe para los cárteles de la droga y los traficantes de personas mexicanos. Este hombre malvado estaba en la cima de una cadena alimentaria enferma, y la insistencia del presidente [Donald] Trump en que debemos hacer frente con valentía a las amenazas de los cárteles está dando sus frutos".
El senador dijo que el que México optara por "colaborar con el presidente Trump para acabar con este hombre malvado fue la decisión correcta e inspira confianza".
Insistió en que "los cárteles de la droga que operan en México son una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país. Tienen demasiada influencia en la política mexicana, y es hora de luchar contra ellos de forma más directa. Cuando se trata de proteger nuestra frontera, proteger a Estados Unidos del envenenamiento por fentanilo y acabar con el flagelo del tráfico de personas, nadie ha hecho un mejor trabajo que el presidente Donald J. Trump".
También envió un mensaje a los cárteles mexicanos: "hay un nuevo sheriff en Estados Unidos".
Por su parte, la representante republicana María Elvira Salazar aplaudió "la exitosa operación que eliminó a El Mencho y asestó un duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)". Dijo que ello "demuestra que la estrecha coordinación entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México funciona".
Subrayó que "destruir estas organizaciones terroristas que envenenan y matan a estadounidenses hace que nuestra nación sea más segura, desarticula sus redes de tráfico y envía un mensaje inequívoco: los perseguiremos y los desmantelaremos".
El representante Dan Crenshaw afirmó que "este es el comienzo de la guerra contra el cártel más violento y desquiciado de México: El Cártel Jalisco Nuevo Generación. O CJNG".
Dijo que, aunque la atención se había centrado en el cártel de Sinaloa, "ahora es necesario volver a centrar la atención en el CJNG".
Advirtió que el CJNG que encabezaba el Mencho se parece más a la organización terrorista Estado Islámico (ISIS) "que a la mafia. Son despiadadamente violentos y actualmente aterrorizan a todo México para intimidar al gobierno y que vuelva a someterse. El Congreso debe prestar atención. He redactado una docena de proyectos de ley para apoyar nuestros esfuerzos militares, de inteligencia y policiales en México. Es hora de que las comisiones los aprueben".
Según Crenshaw, "por fin tenemos un socio sólido con el que trabajar en el gobierno mexicano. Por fin estamos centrando enormes esfuerzos de recopilación de inteligencia en los cárteles. Por fin estamos enfrentándonos a ellos. No terminará pronto. Pero ya era hora de empezar".
no te pierdas estas noticias
Legisladores de EU elogian operación contra "El Mencho"
SLP
El Universal
Senadores y representantes de EU subrayan la amenaza que representan los cárteles para la seguridad nacional.
Arrestan en Londres a exembajador Peter Mandelson por caso Epstein
SLP
El Universal
El arresto ocurre tras registros en el domicilio de Mandelson y vínculos con Jeffrey Epstein.
Delcy Rodríguez remueve a viceministros de exteriores
SLP
El Universal
Entre ellos, la esposa de Alex Saab