León XIV cumple 1 año de pontificado

Roma, Ita.- León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a Nápoles, en el sur de Italia, donde suplicó por la paz y aseguró que en este día él es el "primer bendecido".

"¡Qué hermoso día! ¡Cuántas bendiciones nos ha concedido el Señor hoy! Me siento como la primera persona en tener la dicha de venir al Santuario de Nuestra Señora en el día de la Súplica, en este aniversario. ¡Gracias a todos por estar aquí!", dijo el papa en su primer acto en Pompeya a saludar a los enfermos que acudieron al citado santuario.

León XIV eligió este destino ya que el 8 de mayo se recita al ser el aniversario del inicio de la construcción de la basílica, "La Súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya", una famosa oración católica escrita por el beato Bartolo Longo en 1883.

Posteriormente en la misa celebrada en el santuario, León XIV explicó: "Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Supplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso tenía que venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen".

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"El hecho de haber elegido el nombre de León me sitúa en las huellas de León XIII, quien tuvo, entre otros méritos, el de haber desarrollado un amplio Magisterio sobre el Santo Rosario", añadió.