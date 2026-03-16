León XIV pide cese del fuego en Medio Oriente

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió a los responsables del conflicto en Oriente Medio que "cesen el fuego" y que "se reabran caminos de diálogo", tras denunciar la "atroz violencia" que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

"En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo", dijo el pontífice.

Y añadió: "La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan".

León XIV denunció que desde hace dos semanas los pueblos de Oriente Medio "sufren la atroz violencia de la guerra" y que "miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas".

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"Renuevo mi cercanía orante a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados", agregó el pontífice.

Asimismo, expresó su "gran preocupación" por la situación en el Líbano, país al que viajó el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, y donde esta semana un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

Durante el rezo del ángelus, el pontífice pidió "abrir los ojos" ante el sufrimiento y "las heridas del mundo".