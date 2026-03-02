León XIV urge a frenar violencia en O. Medio
Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", y apeló a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.
"Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", dijo el papa estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.
La estabilidad, subrayó, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".
Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban.
Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", dijo.
no te pierdas estas noticias
Muerte del ayatolá Jamenei genera reacciones y bombardeos en Irán
AP
Autoridades iraníes anuncian nuevo consejo de liderazgo y control pese a ataques externos.
Estados Unidos e Israel atacan Irán: impacto en precios del petróleo
AP
El estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, se ve afectado por ataques que podrían limitar el suministro mundial.
Estados Unidos e Israel bombardean Irán tras muerte de Jamenei
AP
Más de 200 fallecidos en Irán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel en respuesta a la muerte del líder supremo.