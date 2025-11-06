Líbano allana camino para liberación de hijo del líder libio

BEIRUT (AP) — Las autoridades libanesas levantaron una prohibición de viaje y redujeron la fianza para el hijo del fallecido líder libio Moamar Gadafi, allanando el camino para su liberación, informaron el jueves funcionarios judiciales y uno de sus abogados.

La decisión de las autoridades judiciales del país se produjo días después de que una delegación libia visitara Líbano y avanzara en las conversaciones para la liberación de Hannibal Gadafi.

A mediados de octubre, un juez libanés ordenó la liberación de Gadhafi con una fianza de 11 millones de dólares, pero le prohibió salir del Líbano. Sus abogados dijeron en ese momento que no tenía suficiente para pagar esa cantidad y buscaron permiso para que pudiera salir del país.

El jueves, su fianza fue reducida a 80.000 millones de libras libanesas (alrededor de 900.000 dólares) y se levantó la prohibición de viaje, permitiéndole salir del país una vez que pague la fianza, declararon tres funcionarios judiciales y un funcionario de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, revelaron que Gadafi ha decidido dejar Líbano una vez que sea liberado. Agregaron que su familia lo seguirá más tarde.

"Acabamos de ser informados y discutiremos el asunto", dijo uno de los abogados de Gadafi, Charbel Milad al-Khoury, a The Associated Press cuando se le preguntó sobre la decisión.

Las autoridades libanesas han mantenido a Gadafi detenido durante 10 años sin juicio por supuestamente retener información sobre un clérigo libanés desaparecido.

Detenido en Líbano desde 2015, Gadafi está acusado de retener información sobre el destino del clérigo chiita libanés Moussa al-Sadr, quien desapareció durante un viaje a Libia en 1978, aunque el hijo del fallecido líder tenía menos de 3 años en ese momento.

Libia solicitó formalmente la liberación de Hannibal Gadafi en 2023, citando su deteriorada salud después de que iniciara una huelga de hambre para protestar por su detención sin juicio.

Gadafi había estado viviendo en el exilio en Siria con su esposa libanesa, Aline Skaf, y sus hijos hasta que fue secuestrado en 2015 y llevado a Líbano por militantes libaneses que exigían información sobre al-Sadr.

La policía libanesa anunció más tarde que había capturado a Gadafi en la ciudad nororiental de Baalbek, donde estaba detenido, y desde entonces ha estado retenido en una cárcel de Beirut, donde enfrentó interrogatorios sobre la desaparición de al-Sadr.

El caso ha sido un punto de conflicto de larga data en Líbano. La familia del clérigo cree que aún podría estar vivo en una prisión libia, aunque la mayoría de los libaneses presume que está muerto. Tendría 96 años.

Al-Sadr, quien desapareció junto con sus compañeros Abbas Badreddine y Mohammed Yacoub, fue el fundador de un grupo político y militar chiita que participó en la larga guerra civil libanesa que comenzó en 1975, enfrentando en gran medida a musulmanes contra cristianos.

Moamar Gadafi fue asesinado por combatientes de la oposición durante el levantamiento convertido en guerra civil de Libia en 2011, poniendo fin a su gobierno de cuatro décadas en el país del norte de África.