Líbano vive nueva arremetida de Israel

Beirut, Líbano.- Al menos diez personas murieron y otras veinte resultaron heridas este viernes en una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, donde la violencia continúa pese al alto el fuego en vigor y a las conversaciones previstas para la próxima semana entre ambos países.

El bombardeo más grave tuvo lugar en la localidad de Toula, donde perdieron la vida cuatro personas y 15 más resultaron heridas; mientras que en Anqoun otra acción atribuida al Estado judío causó dos fallecidos y un herido, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Según una serie de comunicados emitidos por la oficina gubernamental, también fallecieron otras tres personas en Zrariyeh, entre ellas dos niños, y una más en Maifadoun, donde el mismo ataque israelí causó heridas a cuatro ciudadanos más.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

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Esta semana, bombardearon también, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

El balance de víctimas por los ataques israelíes contra el Líbano sigue en aumento pese al alto el fuego en vigor y asciende ya a al menos 2.759 muertos y 8.512 heridos desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo.