logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

Fotogalería

Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas

Estuvieron retenidos casi dos semanas.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 06:13 p.m.
A
Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas

Austin, Texas.– Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron a los jóvenes mariachis potosinos Antonio Yesayahu y Caleb Gámez-Cuéllar, junto con su familia, luego de permanecer casi dos semanas detenidos en centros migratorios en Texas.

La liberación fue confirmada por los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes en días recientes habían denunciado públicamente la detención de la familia originaria de San Luis Potosí.

Los jóvenes, de 18 y 14 años, fueron arrestados a finales de febrero junto con sus padres y su hermano menor durante una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su detención, la familia fue trasladada al centro migratorio de Dilley, cerca de San Antonio, mientras que Antonio fue separado y enviado al centro de detención de Raymondville, al sur de Texas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Antonio y Caleb forman parte del Mariachi McAllen Oro, agrupación escolar reconocida a nivel estatal y que el año pasado fue galardonada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su talento musical.

El caso generó presión pública luego de que legisladores de ambos partidos cuestionaran la detención de los jóvenes músicos y su familia.

LEA TAMBIÉN

Exigen liberación de músicos potosinos retenidos en Texas

Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar, reconocidos mariachis, están detenidos desde febrero

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas
Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas

Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas

SLP

Redacción

Estuvieron retenidos casi dos semanas.

Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México
Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

SLP

AP

El técnico Óscar Villegas prioriza jugadores con recorrido en eliminatorias y suma jóvenes promesas para el repechaje.

Precios del petróleo se disparan mientras Irán nombra a un nuevo líder supremo
Precios del petróleo se disparan mientras Irán nombra a un nuevo líder supremo

Precios del petróleo se disparan mientras Irán nombra a un nuevo líder supremo

SLP

AP

Los ataques iraníes a infraestructura petrolera elevan precios y tensan relaciones con Estados Unidos e Israel.

Detienen a hermanos de banda mariachi en McAllen, Texas
Detienen a hermanos de banda mariachi en McAllen, Texas

Detienen a hermanos de banda mariachi en McAllen, Texas

SLP

AP

Funcionarios y representantes locales expresaron apoyo y criticaron la campaña de deportaciones.