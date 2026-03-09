Liberan a mariachis potosinos retenidos por ICE en Texas

Austin, Texas.– Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron a los jóvenes mariachis potosinos Antonio Yesayahu y Caleb Gámez-Cuéllar, junto con su familia, luego de permanecer casi dos semanas detenidos en centros migratorios en Texas.

La liberación fue confirmada por los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes en días recientes habían denunciado públicamente la detención de la familia originaria de San Luis Potosí.

Los jóvenes, de 18 y 14 años, fueron arrestados a finales de febrero junto con sus padres y su hermano menor durante una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su detención, la familia fue trasladada al centro migratorio de Dilley, cerca de San Antonio, mientras que Antonio fue separado y enviado al centro de detención de Raymondville, al sur de Texas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antonio y Caleb forman parte del Mariachi McAllen Oro, agrupación escolar reconocida a nivel estatal y que el año pasado fue galardonada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su talento musical.

El caso generó presión pública luego de que legisladores de ambos partidos cuestionaran la detención de los jóvenes músicos y su familia.