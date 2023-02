Liz Truss lamenta no haber podido implementar su programa fiscal

La ex primera ministra conservadora británica Liz Truss lamenta no haber tenido la "oportunidad" de implementar su radical plan fiscal, que hundió los mercados financieros, durante su breve paso por el poder, en un artículo publicado hoy por el "Sunday Telegraph".

El anuncio de una masiva rebaja de impuestos, que puso patas arriba los mercados y hundió la libra esterlina por las dudas suscitadas respecto a la financiación de la deuda nacional, provocó que Truss tuviera que dimitir tras apenas 49 día como jefa del Ejecutivo.

En sus primeros comentarios en detalle desde su marcha de Downing Street -despacho oficial del primer ministro- Truss admite que no calculó la fuerte resistencia que afrontaría por parte de su partido y del sistema económico.

Aunque reconoce parte de culpa por cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriores tras su propuesta fiscal, Truss sigue manteniendo que su planteamiento para impulsar el crecimiento fue el adecuado.

"No estoy diciendo que no tenga culpa por lo que ocurrió pero no se me dio la oportunidad de implementar las políticas por un sistema económico muy poderoso, junto con una falta de apoyo político", dijo.

Apunta asimismo que cuando llegó al Gobierno "asumió" que su mandato sería "respetado y aceptado" y que pese a que anticipó que habría "resistencia" a su programa, "subestimó el alcance" de esta.

"Del mismo modo, subestimé la resistencia dentro del grupo parlamentario conservador para pasar a una economía menos regulada de impuestos más bajos", reflexiona.

Truss también afirma que el plan fiscal anunciado por el entonces titular de Economía Kwasi Kwarteng representaba la ruptura con el giro "a la izquierda" del pensamiento económico y admite que despedir a Kwarteng le afectó "profundamente" pese a que no tuvo "opción".

"En ese punto, estaba claro que la agenda política no podría sobrevivir y mi prioridad tenía que ser evitar un grave derrumbe para el Reino Unido", señala.

"Aunque lamento no haber podido implementar mi programa completo, sigo siendo optimista cara al futuro, con el Reino Unido ahora en posición de vadear su propio camino como país libre", indica.

La respuesta a su artículo no se ha hecho esperar. Su colega tory, Lord Barwell, responsable de personal para la ex primera ministra Theresa May, le dirige hoy un mensaje en Twitter en el que le recuerda que: "te echaron abajo porque en cuestión de semanas perdiste la confianza de los mercados financieros, del electorado y de tus propios diputados".

"Durante una profunda crisis del coste de la vida, pensaste que era una prioridad recortar los impuestos para los más ricos del país", señala.