Llega a Venezuela vuelo con migrantes deportados

CARACAS.- Un vuelo con 231 migrantes venezolanos deportados desde la ciudad estadounidense de Phoenix arribó el viernes a Caracas, casi dos semanas después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

El avión de la empresa Eastern Airlines llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, en lo que representó la reanudación de los vuelos luego de que Washington —según las autoridades venezolanas— suspendió de manera "unilateral" a mediados de diciembre los traslados aéreos directos de deportados.

El anterior vuelo directo desde Estados Unidos fue el 10 de diciembre.

Los vuelos de retorno de migrantes deportados se habían regularizado desde multas de marzo como parte de los traslados acordados por ambos gobiernos . En ocasiones había incluso varios por día y semanalmente dos llegaban directamente a Caracas operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos.

