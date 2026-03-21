Llega más ayuda a Cuba

La Habana, Cuba.- Unos 500 delegados de 30 países comenzaron a llegar a Cuba el viernes como parte de una caravana de solidaridad que incluye unas 20 toneladas de ayuda humanitaria, mientras la isla sufre una severa crisis energética.

La visita se da además en medio de la fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos, cuyos gobiernos reconocieron que sostienen conversaciones luego de que el presidente Donald Trump impusiera un cerco petrolero y asegurara que busca "tomar" a la isla por las buenas o por las malas.

Los miembros de "Nuestra América Convoy a Cuba" llegarán este sábado por vía aérea desde Italia, Francia, España, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos y por mar con tres embarcaciones desde México en una suerte de flotilla, informaron los organizadores.

Un grupo de los activistas arribó incluso a manera de avanzada el miércoles a la capital cubana y ya entregó donaciones a hospitales.

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Paneles solares, alimentos y medicamentos contra el cáncer son algunos de los productos que forman parte de la cooperación para la isla, semiparalizada luego de que Trump impusiera en enero un cerco energético y agravara una crisis económica de un lustro presionando un cambio de modelo político.

"Al final somos decenas y decenas de delegados y delegadas y representamos en este convoy a millones de personas", dijo en conferencia de prensa el estadounidense David Adler, coordinador de la Internacional Progresista y uno de los organizadores de la caravana. "Este castigo colectivo no podemos permitirlo, no podemos normalizarlo".

Por su parte, Brasil anunció que enviará 20.000 toneladas de alimentos, sobre todo de arroz, frijoles y leche en polvo.

Un grupo de parlamentarios chilenos arribó también con ayuda el jueves y China informó mediante su embajada que un buque con 60.000 toneladas de arroz zarpó rumbo a Cuba.

Manolo de los Santos, de la organización The People´s Forum —otra de las coordinadoras de la caravana—, dijo que asistir a Cuba en estos momentos no solamente es "desafiar el bloqueo" estadounidense, sino impedir también "otra Gaza en América", en referencia a la crisis humanitaria ocasionada por los ataques israelíes, con apoyo estadounidense, contra el territorio palestino en Oriente Medio.