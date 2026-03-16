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Lluvia negra cae sobre los iraníes

Tras ataques a recintos petroleros caen restos tóxicos

Por AP

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvia negra cae sobre los iraníes

Irán.- Nubes de humo tóxico liberadas a la atmósfera por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones petroleras iraníes regresaron peligrosamente al suelo en forma de "lluvia negra", lo que llevó a instituciones internacionales de salud a anunciar sobre graves riesgos para la población.

Residentes en Teherán, capital iraní, se quejaron la semana pasada de ardor en los ojos y dificultad para respirar cuando la precipitación oscura y aceitosa cayó cerca de la capital iraní, después de que varios depósitos de combustible y una refinería fueron alcanzados.

También se han visto penachos de humo oscuro en otras partes de la región durante las dos semanas de guerra, mientras Irán toma represalias contra los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel al lanzar drones y misiles contra instalaciones de petróleo y gas natural de sus vecinos del Golfo Pérsico.

La lluvia arrastra sustancias químicas peligrosas fuera de la atmósfera en un período relativamente corto, señalan expertos, pero las personas expuestas a la lluvia negra deben tomar precauciones para evitar riesgos de salud a corto y largo plazo.

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¿Qué es la lluvia negra?

Ocurre cuando el hollín, la ceniza y sustancias químicas tóxicas se combinan con gotas de agua en la atmósfera y luego vuelven a caer a la Tierra cuando llueve. Es común después de que se incendian refinerías o campos petroleros, y también deberse a incendios forestales, erupciones volcánicas así como contaminación industrial.

La quema de petróleo también forma compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP, además de gases tóxicos como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que provocan lluvia ácida.

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