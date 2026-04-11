"Lo estoy pensando", señala Kamala Harris
Nueva York, NY.- Después de que los cánticos de "¡postúlate de nuevo!" llenaran la sala, la exvicepresidenta Kamala Harris les dijo el viernes a activistas afroestadounidenses que están considerando activamente la posibilidad de buscar otra candidatura presidencial.
"Puede ser. Lo estoy pensando", comentó Harris al reverendo Al Sharpton cuando él le preguntó directamente si iba a postularse para presidenta en 2028.
Los comentarios de Harris se produjeron durante la convención anual de la National Action Network, donde se presentó esta semana más de media docena de posibles candidatos, con la esperanza de avanzar entre los negros derrotados, que conforman uno de los bloques más poderosos de los demócratas.
La próxima temporada de primarias presidenciales de los demócratas no comenzará formalmente sino hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se efectuarán en noviembre, pero en la conferencia de esta semana se presentó un grupo de demócratas que ya se disputan posiciones en lo que promete ser una competencia concurrida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por ahora, al menos, no hay un claro favorito temprano. Pero sí parecía haber un favorito en la conferencia de Sharpton.
no te pierdas estas noticias
Peruanos votan en elecciones presidenciales con 35 candidatos
AP
La inseguridad y la crisis política influyen en la dispersión del voto en Perú.
Papa León XIV critica guerra en Irán impulsada por Trump
AP
Trump recibe críticas directas del primer pontífice estadounidense por su política militar en Irán.
EEUU ataca más de 13,000 objetivos militares en Irán
AP
Las fuerzas armadas estadounidenses atacaron el 90% de las fábricas de armas y la base nuclear de Irán.