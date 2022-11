Lo que se sabe de la salud de Putin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La salud del presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido tema de conversación desde mayo pasado, cuando la prensa habló de un informe de inteligencia estadounidense que reveló que había sido atendido por un cáncer avanzado.

Fotografías recientes que muestran sus manos amoratadas dieron lugar a nuevas versiones, según las cuales el mandatario ruso estaría recibiendo intravenosas.

El Kremlin ha desmentido que Putin esté enfermo y afirma que goza de plena salud. Sin embargo, desde los temblores en manos y pies, hasta la hinchazón de su cara han llevado a expertos médicos a decir que podría padecer un tipo de cáncer.

Para añadir a estas versiones, el diario sensacionalista The Sun citó a una fuente de inteligencia rusa que habría confirmado que Putin tiene Parkinson en sus primeras etapas, además de cáncer de páncreas.

"Puedo confirmar que ha sido diagnosticado con Parkinson en sus primeras fases, pero la enfermedad está avanzando", dijo la fuente rusa en un correo electrónico obtenido por el medio británico.

Según este correo, el presidente toma toda clase de esteroides y medicamentos para aliviar el dolor, y entre sus efectos colaterales se incluyen la pérdida de memoria y la hinchazón del rostro.

"Putin se atiborra regularmente de todo tipo de pesados esteroides e innovadoras inyecciones analgésicas para frenar la propagación del cáncer de páncreas que le han diagnosticado recientemente. En su círculo cercano se dice que, además del cáncer de páncreas, que se va extendiendo poco a poco, Putin tiene también cáncer de próstata".

Uno de los medicamentos que Putin estaría tomando es la Prednisona.

¿Qué es y para qué sirve?

Se trata de un corticosteroide que se utiliza o bien solo o con otros medicamentos para tratar los síntomas producidos por el bajo nivel de corticosteroides.

Entre los padecimientos para los que se usa están, de acuerdo con la Clínica Mayo: ciertos tipos de artritis; reacciones alérgicas graves; esclerosis múltiple (una enfermedad en la que los nervios no funcionan adecuadamente); lupus (una enfermedad en la que el cuerpo ataca sus propios órganos); y ciertas condiciones que afectan los pulmones, piel, ojos, riñones, sangre, tiroides, estómago e intestinos. La prednisona también a veces se usa para tratar los síntomas de ciertos tipos de cáncer

¿Cómo funciona?

La prednisona, como otros esteroides, ataca los linfocitos malignos que circulan en la sangre, pero también son conocidos por dos efectos secundarios comunes: el primero es un alto riesgo de infección debido a que agotan las células inmunitarias. También provocan hinchazón, ganancia de peso, cambios de humor, aparición de moretones, entre otros.

Lo que dicen el Kremlin y la CIA

En julio pasado, después de las versiones de que Putin padecía cáncer, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, respondió así a una pregunta sobre el tema: "Todo está bien con su salud".

"Ustedes saben que los especialistas en información ucranianos, estadounidenses y británicos han estado difundiendo en los últimos meses diversos rumores sobre el estado de salud del presidente; no son más que mentiras", aseguró.

Incluso el jefe de la CIA, William Burns, señaló que no hay pruebas que sugieran que Putin esté enfermo. Durante el Foro de Seguridad de Aspen, subrayó que el mandatario ruso está "demasiado sano".