Londres advierte de "consecuencias" a Irán si no libera buque británico

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, advirtió hoy que Irán se enfrentará a "serias consecuencias" si no libera el petrolero británico Stena Impero capturado en el estrecho de Ormuz.

El canciller señaló que la respuesta del Reino Unido sería "considerada pero robusta" si no se liberaba a Stena Impero, de bandera británica, aunque dijo que el Gobierno no estaba considerando una acción militar, citó el diario The Guardian.

Hunt informó que abordó la captura del petrolero en una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y que también está buscando hablar con su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif.

"El Stena Impero fue cercado por cuatro embarcaciones, también había un helicóptero. El buque ha cambiado de rumbo y se está dirigiendo hacia las aguas territoriales iraníes. A bordo hay 23 personas, el buque navega bajo bandera británica. No hay ciudadanos británicos a bordo, pero estamos preocupados por la tripulación", señaló.

"La acción de ayer en el Golfo muestra signos preocupantes de que Irán podría estar eligiendo un camino peligroso de comportamiento ilegal y desestabilizador después de la detención legal de Gibraltar de petróleo con destino a Siria", escribió poco antes el canciller Hunt en su cuentra de Twitter, de acuerdo con la BBC.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informaron haber capturado un petrolero británico en el estrecho de Ormuz por violación de las normas internacionales.

Junto con el Stena Impero fue detenido un petrolero de bandera liberiana, Mesdar, aunque este pudo continuar su travesía unas horas después.

Según la empresa operadora del petrolero capturado, entre sus tripulantes figuran tres ciudadanos rusos, así como nacionales de la India, Letonia y Filipinas.

El Gobierno británico pidió este sábado a las embarcaciones del Reino Unido que permanezcan fuera del estrecho de Ormuz por un "periodo provisional", después de que un petrolero británico fue capturado el viernes por guardias iraníes.