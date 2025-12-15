Los atacantes de Sídney presuntamente ligados al Estado Islámico

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los dos hombres responsables de la masacre de ayer en la playa Bondi Beach de Sidney, Said y Naveed Akram, padre e hijo, habían jurado lealtad al Estado Islámico (ISIS) en 2019, pero a pesar de ello, el mayor tenía una licencia de armas válida y legal. La cadena australiana "ABC" informó al respecto, citando a la Agencia Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) de Canberra.

Al menos 16 personas murieron y 27 se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en la playa Bondi de Sídney. El ataque, declarado terrorista, tuvo como objetivo a judíos australianos. Las personas fallecidas tenían entre 10 y 87 años. Una de las víctimas era un sobreviviente del Holocausto que murió mientras protegía a su esposa de las balas.

Los medios australianos identificaron a la pareja agresora padre-hijo como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24. El joven nació en Australia, mientras que su padre, quien murió en el lugar de los hechos, emigró al país en 1998. El joven está actualmente hospitalizado.

Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"ABC" supo que los investigadores creen que los atacantes habían jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico, dos de cuyas banderas se encontraron en el vehículo utilizado por los terroristas.

La ASIO se interesó en Naveed Akram hace seis años, después de que la policía frustrara los planes de un atentado terrorista de ISIS. Estaba vinculado a Isaak El Matari, quien, según "ABC", cumple siete años de prisión por planear una insurrección de ISIS como autoproclamado comandante australiano del grupo terrorista.

"ABC" también informa que, de los dos terroristas nacidos en Pakistán, el padre de Naveed tenía una licencia de armas válida. El primer ministro Anthony Albanese, según informa "ABC", confirmó que Naveed Akram estuvo bajo el foco de la ASIO en octubre de 2019 y fue investigado durante seis meses, pero se consideró que no representaba una amenaza.

La cadena pública añadió que investigadores antiterroristas consideraban que los dos atacantes de Bondi habían jurado lealtad al Estado Islámico y que, de acuerdo con informes citados por altos funcionarios, se encontraron dos banderas de ISIS en el automóvil utilizado por los agresores. La Policía de Nueva Gales del Sur señaló que no podía confirmar esos reportes.

En tanto, se supo que un clérigo nacido en el Reino Unido se encontraba entre los dos rabinos asesinados, junto con al menos otras 13 víctimas, en el atentado terrorista de ayer en Sídney, Australia. Medios británicos citaron a familiares que permanecieron en su país de origen.

Se trata de Eli Schlanger, rabino de la comunidad mesiánica ultraortodoxa Jabad, quien organizó las celebraciones de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach. Su primo, también rabino, Zalman Lewis, lo recordó hoy en la BBC como "un buen hombre, que amaba a la gente, dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a los demás". El Gran Rabino del Reino Unido, Sir Ephraim Mirvis, también habló de algunos de sus familiares que escaparon de la masacre de Sídney: dos primos que escaparon del fuego de los terroristas tras pasar "15 minutos de terror escondidos bajo un colchón".

Mirvis, entrevistado por la BBC, volvió a denunciar la amenaza del antisemitismo como fenómeno global: "Una vez más", dijo, "vemos a judíos atacados simplemente por ser judíos, reunidos pacífica y visiblemente" en un día festivo.

Lo ocurrido en Australia ha sido condenado desde que el primer ministro británico, Keir Starmer, lo describió ayer como "un repugnante ataque terrorista antisemita", al tiempo que aseguró que su gobierno y el Reino Unido "siempre apoyarán a Australia y a la comunidad judía".

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia (PNAT) anunció la apertura de una investigación en Francia, paralela a la ya abierta por las autoridades australianas, sobre el ataque de ayer en Sídney. Entre las 15 personas fallecidas en el atentado de Bondi Beach durante la festividad judía de Janucá se encontraban dos ciudadanos franceses: Dan Elkayam, un joven ingeniero informático fallecido a los 27 años. Otro francés se encontraba entre los 42 heridos.

"El terrible atentado terrorista de ayer contra la comunidad judía de Sídney nos recuerda la urgencia y la necesidad de este compromiso con la paz y el diálogo", declaró el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, al inaugurar la 18 Conferencia de Embajadores de Italia en el Mundo en Roma.

"Nuestra vigilancia y movilización contra el antisemitismo y el odio racial deben continuar al máximo nivel. Mi pensamiento está con todos los afectados, sus seres queridos y las comunidades judías, incluida la italiana. Saludo con afecto al Gran Rabino Disegni, quien cuenta con el apoyo de todo el gobierno y de todos los que trabajan en este ministerio", afirmó el jefe de la diplomacia italiana.