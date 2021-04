Los comensales ya no tienen que ocultarse para comer durante Ramadán en Dubái

DUBAI (EFE).- Por primera vez en este Ramadán, restaurantes y cafeterías de Dubái han podido levantar las mamparas que solían ocultar a aquellos que comen y beben en las horas de ayuno diurno, de obligatorio cumplimiento para los musulmanes, en un intento de atraer a más turistas en medio de la crisis por la Covid-19.



El emirato, centro comercial y turístico del país, ha relajado este año las restricciones por el mes sagrado musulmán para compensar de alguna forma las restricciones por la pandemia que ya están acarreando grandes pérdidas para el sector.

El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái anunció la medida un día antes del comienzo del Ramadán, hace una semana, pero los locales no han notado una gran diferencia en el número de comensales que acuden durante el día, que ya no tienen que ocultarse detrás de mamparas o cortinas.

"Realmente no hay ninguna diferencia: vemos el mismo número de clientes no árabes tanto si tenemos las vallas como si no", comentá a Efe Arnold, gerente de un café en un centro comercial de Dubái, quien afirma que los clientes habituales no acuden durante el día en Ramadán.

"Algunos días son ajetreados y otros no, pero en general no creo que vaya a haber mucha diferencia", añade.

Además, se queja de que la medida fue anunciada tarde, por lo que su local ya había obtenido el permiso para servir comida durante el mes sagrado, por 5.000 dinares emiratíes (más de 1.300 dólares) y había comprado las vallas, y pagado su transporte.

Por su parte, un residente de Dubái que se identifica como Ahmad dice que "no le importa" lo que hagan los demás durante el mes sagrado: "Yo no ayuno para convencer a los demás, sino por Dios. ¿Qué pasa si otra persona no cree en Dios o es de otra religión? Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere", afirma.

"Si caminara por este centro comercial y viera una cortina, sabría que la gente está comiendo detrás de ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia?", agrega.

Mientras, Rizana, una mujer velada que durante el día acude a trabajar con su ordenador portátil a una cafetería, considera normal que aquellos que no están ayunando puedan consumir comida y bebida.

"Algunas personas sienten vergüenza cuando vienen a pedir algo y me ven sentada trabajando", explica.

Los extranjeros, que representan gran parte de la población en Emiratos Árabes Unidos, y no musulmanes no tienen que cumplir con el ayuno y, desde 2016, incluso pueden comprar y consumir alcohol, una medida dirigida sobre todo al turismo, aunque en los pasados años el mes lunar de ramadán ha coincidido con la temporada baja al ser en la época más calurosa en el golfo Pérsico.