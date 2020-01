Los koalas no están "funcionalmente extintos", pero sí en peligro

Los devastadores incendios en Australia han consumido más de 5 millones de hectáreas y se estima que más de 400 millones de animales han muerto. En las últimas horas, ha circulado la noticia de que debido a esta catástrofe los koalas están "funcionalmente extintos", pero esto es falso. La Universidad de Sidney publicó un comunicado que desmiente y puntualiza la gravedad de difundir tal afirmación.

Diversos medios mexicanos han atribuido esta aseveración a la Australian Koala Foundation (AKF), pero fue sacada de contexto. Fue en mayo del año pasado, antes de esta crisis que atraviesa el país australiano, que Deborah Tabart, la directora de la AKF, mencionó por primera vez que "los koalas podrían estar funcionalmente extintos en todo el país".

La declaración de Tabart sólo fue una posibilidad, hasta el momento no se ha respaldado esta frase. Incluso en noviembre, la directora de la organización civil matizó y señaló que "es difícil para la Australian Koala Foundation hacer comentarios significativos con respecto a los incendios forestales actuales de Australia hasta que los incendios hayan terminado y las personas en el terreno hayan evaluado el situación".

El término "funcionalmente extinto" se refiere cuando una especie ya no juega un papel en un ecosistema o que está en vías de extinción, posiblemente de manera inamovible. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación señala que la población de koalas está disminuyendo y es vulnerable por diversos motivos, pero la especie no está extinta.

Científicos de la Universidad de Sidney advirtieron que la exageración y el uso de esa frase puede perjudicar en los esfuerzos de conservación El profesor Mathew Crowther, ecólogo de vida silvestre en la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente, puntualizó, en el informe de la Universidad, que el término "funcionalmente extinto" es engañoso: "Se puede usar para decir que la especie es demasiado baja en número para hacer una contribución al ecosistema, o es demasiado baja para recuperarse. Ambos son falsos para los koalas", afirmó.

"La Australian Koala Foundation ha utilizado recientemente (el término) para decir que la diversidad genética es demasiado baja en los koalas para sobrevivir en el futuro. Esto también es falso", agregó para la institución de Sidney.

El comunicado académico enfatiza que la mejor evidencia científica disponible actualmente pone a la población de koalas en Australia en alrededor de 330 mil animales, dijo el profesor David Phalen, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sydney.

"Las poblaciones de koalas en Victoria y Australia del Sur son estables, crecientes o, en algunas áreas, excesivas", comentó Phalen. "Los koalas en Queensland y Nueva Gales del Sur están amenazados".

"También se han producido descensos dramáticos en las poblaciones locales donde el desarrollo urbano ha destruido su hábitat. Los incendios recientes tendrán importantes impactos locales en algunas poblaciones importantes de koalas. Sin embargo, estos incendios han dañado una parte relativamente pequeña de su hábitat en Nueva Gales del Sur y Queensland", publicó la Universidad.