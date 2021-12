Los mejores libros del 2021, según Barack Obama

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Kazuo Ishiguro, Nathan Harris, Katie Kitamura, Elizabeth Kolbert, Nadia Owusu, Ann Patchett, Lauren Groff y Clint Smith son algunos de los autores de los 24 libros que leyó en 2021 el expresidente estadounidense Barack Obama.

El exmandatario estadounidense compartió listas con las que consideró como las mejores películas, la mejor música y los mejores libros de 2021. En el caso de los libros, incluyó "Matrix", de Lauren Groff; "Cloud Cuckoo Land", de Anthony Doerr; "Klara And The Sun", de Kazuo Ishiguro; "Intimacies", de Katie Kitamura; "When We Cease To Understand The World", de Banjamín Labatut. "El arte siempre sostiene y nutre el alma. Pero para mí, la música y la narración de historias se sintieron especialmente urgentes durante este año de pandemia", dijo el político estadounidense.

Junto con su reflexión, compartió la lista con los 24 libros que más le habían gustado durante este año que está por terminar. Entre ellos "Klara And The Sun" ("Klara y el Sol"), de Kazuo Ishiguro, la primera novela del escritor luego de recibir el Premio Nobel de Literatura.

"Klara es una AA, una Amiga Artificial, especializada en el cuidado de niños. Pasa sus días en una tienda, esperando a que alguien la adquiera y se la lleve a una casa, un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate. Observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar, y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos taxistas. Klara es una AA singular, es más observadora y más dada a hacerse preguntas que la mayoría de sus congéneres. Y, como sus compañeros, necesita del Sol para alimentarse, para cargarse de energía...", reseñó Anagrama, editorial que publica el libro de Ishiguro en español.

En la lista de Obama también figura "When We Cease to Understand the World", libro que originalmente fue escrito en español por Benjamín Labatut y titulado "Un verdor terrible", en el que "las narraciones incluidas en este libro singular y fascinante tienen un hilo conductor que las entrelaza: la ciencia, con sus búsquedas, tentativas, experimentos e hipótesis, y los cambios que –para bien y para mal– introduce en el mundo y en nuestra visión de él", indicó la editorial Anagrama.

Otro libro resaltado por el expresidente de los Estados Unidos fue "Under a White Sky: The Nature Of the Future", de Elizabeth Kolbert, que en México fue traducido como "Bajo un cielo blanco" y publicado por Editorial Crítica.

"En 'Bajo un cielo blanco' Elizabeth Kolbert analiza detenidamente el nuevo mundo que estamos creando y, en el camino, se encuentra con biólogos que están tratando de preservar el pez más raro del mundo, que vive en una pequeña piscina en medio del desierto de Mojave; ingenieros que están convirtiendo las emisiones de carbono en piedra en Islandia; investigadores australianos que están tratando de desarrollar un súper coral que pueda sobrevivir en un globo más caliente; y físicos que están contemplando la posibilidad de lanzar pequeños diamantes a la estratosfera para enfriar la tierra, cambiando el color del cielo de azul a blanco", reseñó la editorial.

También figura "Crossroads", de Jonathan Franzen. En español lleva el nombre de "Encrucijadas", publicado por Salamandra. Narra una "historia excepcional sobre la vida de una familia americana de los años setenta".

"Russ Hildebrandt, pastor en una iglesia progresista de un barrio residencial, está a punto de liberarse de un matrimonio que considera desdichado, salvo que su esposa, Marion, que también tiene sus secretos, se le anticipe. Clem, el primogénito, viene de la universidad infundido de un moralismo extremo que lo ha hecho tomar una decisión que causará estragos. Su hermana Becky, hasta entonces la reina de su clase en el instituto, ha virado bruscamente hacia la contracultura. El tercer hijo, el brillante Perry, que se ha dedicado a vender droga a sus compañeros de curso, se ha propuesto volverse mejor persona. Mientras que el más pequeño, Jay, intenta abrirse camino entre la incertidumbre y el asombro. Así, todos los Hildebrandt persiguen una libertad que los demás miembros de la familia, cada uno por su cuenta, amenazan con coartar", es tan solo una parte de la historia.

Otro libro es "Cloud Cuckoo Land", de Anthony Doerr. El libro que en México fue titulado como "Ciudad de las nubes" y editado por SUMA, narra la historia de dos "jóvenes héroes" que "intentan entender el mundo que los rodea. Anna y Omeir se encuentran en lados opuestos de las magníficas murallas de Constantinopla durante el asedio de la ciudad en 1453; el idealista Seymour está inmerso en un atentado contra una biblioteca en una pequeña ciudad de Idaho en la actualidad, y, en un futuro no muy lejano, Konstance viaja a bordo de una nave interestelar que se dirige a un nuevo planeta. Todos ellos son soñadores que encuentran fuerza y esperanza en la adversidad... y todos están unidos por un libro escrito en la antigua Grecia que narra un viaje excepcional".