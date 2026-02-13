logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort

Por EFE

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort

Fráncfort, Ale.- La aerolínea alemana Lufthansa va a cancelar numerosos vuelos en el aeropuerto de Fráncfort debido a la huelga que secundan este jueves los pilotos y auxiliares de vuelos, si bien no ha dicho la cifra concreta y prevé que el transporte aéreo vuelva a la normalidad el viernes.

El aeropuerto de Fráncfort tiene previstos para hoy 1.110 despegues y aterrizajes con 120.396 pasajeros, de los que 625 vuelos se llevarán a cabo por la mañana, dijo a EFE una portavoz de Fraport, el gestor de este aeropuerto.

La aerolínea Lufthansa no ha comunicado el número de vuelos que va a anular pero cientos de aviones permanecen en tierra en el aeropuerto de Fráncfort.

Lufthansa pide a los pasajeros que se informen por internet de la situación de su vuelo y no vayan al aeropuerto antes de saber que su vuelo no ha sido anulado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde media noche unos 4.800 pilotos de Lufthansa y de la filial de transporte de carga Lufthansa Cargo así como 20.000 auxiliares de vuelo secundan una huelga convocada por los sindicatos.

La huelga de pilotos y de auxiliares de vuelo de Lufthansa también ha obligado a cancelar vuelos en otros aeropuertos más pequeños, como Dresde y Leipzig/Halle, en concreto conexiones aéreas a Múnich y Fráncfort.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe
Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

Ejército de EE.UU. reporta muerte de infante de Marina en Caribe

SLP

AP

Dos buques de la Marina de Estados Unidos colisionaron durante reabastecimiento, con dos heridos leves.

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala
José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

José Rubén Zamora logra arresto domiciliario tras años preso en Guatemala

SLP

AP

La medida judicial se dictó en medio de procesos legales que incluyen tres causas impulsadas por la fiscalía guatemalteca.

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California
Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

Jueza desestima caso de deportación contra jardinero mexicano en California

SLP

AP

El Departamento de Seguridad Nacional apelará la decisión judicial que favorece a Barranco.

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana
Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

Arrestan a supervisor de DEA en República Dominicana

SLP

AP

La embajada de EE.UU. cerró la oficina de la DEA en República Dominicana por investigación interna.