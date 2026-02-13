Lufthansa cancela vuelos en Fráncfort

Fráncfort, Ale.- La aerolínea alemana Lufthansa va a cancelar numerosos vuelos en el aeropuerto de Fráncfort debido a la huelga que secundan este jueves los pilotos y auxiliares de vuelos, si bien no ha dicho la cifra concreta y prevé que el transporte aéreo vuelva a la normalidad el viernes.

El aeropuerto de Fráncfort tiene previstos para hoy 1.110 despegues y aterrizajes con 120.396 pasajeros, de los que 625 vuelos se llevarán a cabo por la mañana, dijo a EFE una portavoz de Fraport, el gestor de este aeropuerto.

La aerolínea Lufthansa no ha comunicado el número de vuelos que va a anular pero cientos de aviones permanecen en tierra en el aeropuerto de Fráncfort.

Lufthansa pide a los pasajeros que se informen por internet de la situación de su vuelo y no vayan al aeropuerto antes de saber que su vuelo no ha sido anulado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde media noche unos 4.800 pilotos de Lufthansa y de la filial de transporte de carga Lufthansa Cargo así como 20.000 auxiliares de vuelo secundan una huelga convocada por los sindicatos.

La huelga de pilotos y de auxiliares de vuelo de Lufthansa también ha obligado a cancelar vuelos en otros aeropuertos más pequeños, como Dresde y Leipzig/Halle, en concreto conexiones aéreas a Múnich y Fráncfort.