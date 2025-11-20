logo pulso
Luiz Inácio Lula da Silva designa a Jorge Messias como juez del STF en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha nominado a Jorge Messias, actual procurador general, como nuevo juez del STF. El proceso de votación ahora pasa al Senado.

Por AP

Noviembre 20, 2025 09:16 p.m.
A
SAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nominó el jueves a Jorge Messias como juez del Supremo Tribunal Federal.

Messias, actualmente procurador general de Brasil, es el tercer nominado de Lula para el máximo tribunal durante este mandato.

El nombramiento ahora pasa al Senado para una votación. Si se confirma, Messias ocupará el puesto dejado por el exjuez Luís Roberto Barroso, quien se jubiló en octubre.

"Hago esta recomendación con la confianza de que Messias continuará cumpliendo su papel en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho en el STF, como lo ha hecho a lo largo de su vida pública", dijo Lula en Instagram.

Messias, de 45 años, trabajó en varias ramas del gobierno federal antes de ser nombrado procurador general en 2023. Es conocido como un aliado de Lula y de la expresidenta Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011 y fue destituida tras un juicio político en 2016.

El juez André Mendonça, quien fue nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro en 2021, aplaudió la nominación de Messias.

"Es un candidato calificado de la Procuraduría General y cumple con los requisitos constitucionales. También felicito al presidente por su elección. Messias contará con mi total apoyo en un diálogo republicano con los senadores", declaró Mendonça.

El STF de Brasil, compuesto por 11 miembros, ha estado bajo fuerte presión desde 2023, el mismo año en que los partidarios de Bolsonaro destrozaron su edificio en la capital, Brasilia, el 8 de enero.

El líder derechista fue puesto bajo investigación poco después y llevado a juicio. En septiembre, con Barroso como presidente del tribunal, un panel del STF sentenció a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, que incluyó los disturbios dentro del edificio del tribunal.

