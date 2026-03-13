logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Machado: D. Trump, un aliado fundamental

Por AP

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Machado: D. Trump, un aliado fundamental

Santiago.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó el jueves que el gobierno de Donald Trump permanece como un "aliado fundamental" para la transición democrática en Venezuela, pese al reconocimiento oficial de Estados Unidos a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta legítima del país caribeño.

"Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump", dijo Machado en una rueda de prensa en Santiago, la primera que concede tras la decisión de Washington.

El pasado jueves, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares. Días después, Trump adelantó durante la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada en Miami, que había reconocido formalmente al gobierno de Rodríguez.

Machado, quien viajó a Chile para asistir a la investidura del presidente ultraderechista José Antonio Kast, expresó confiar en la hoja de ruta establecida por Trump, destacando que el proceso engloba "tres fases", que incluye la la estabilización, recuperación y transición democrática del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuba libera a 51 presos en medida inesperada
Cuba libera a 51 presos en medida inesperada

Cuba libera a 51 presos en medida inesperada

SLP

AP

La medida se atribuye a la buena voluntad y a las relaciones con el Vaticano.

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026
Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Irán mantiene su participación en el Mundial 2026 pese a tensiones diplomáticas y recomendaciones de seguridad.

Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso
Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso

Avión militar estadounidense se estrella en Irak: rescate en curso

SLP

AP

El Comando Central informó que la aeronave se perdió sin fuego enemigo y que se activaron labores de rescate.

Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024
Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024

Haití registra récord de 280 partidos para elecciones 2024

SLP

AP

A pesar de la violencia y la inseguridad, nuevos y antiguos partidos buscan participar en las elecciones previstas para este año en Haití.