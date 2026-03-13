Machado: D. Trump, un aliado fundamental

Santiago.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó el jueves que el gobierno de Donald Trump permanece como un "aliado fundamental" para la transición democrática en Venezuela, pese al reconocimiento oficial de Estados Unidos a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta legítima del país caribeño.

"Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump", dijo Machado en una rueda de prensa en Santiago, la primera que concede tras la decisión de Washington.

El pasado jueves, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares. Días después, Trump adelantó durante la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada en Miami, que había reconocido formalmente al gobierno de Rodríguez.

Machado, quien viajó a Chile para asistir a la investidura del presidente ultraderechista José Antonio Kast, expresó confiar en la hoja de ruta establecida por Trump, destacando que el proceso engloba "tres fases", que incluye la la estabilización, recuperación y transición democrática del país.

