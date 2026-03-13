Macron anuncia la muerte de soldado
París, Fra.- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.
"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.
Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó el mandatario Macron, y manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".
El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas".
El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
