Macron asume impopularidad de su reforma

París, Fra.- El presidente francés, Emmanuel Macron, asumió este miércoles toda la impopularidad que puede acarrearle la reforma de las pensiones que acaba de adoptar su Gobierno y que está provocando una gran contestación callejera y el rechazo casi unánime de la oposición política.

En su primera intervención pública tras la adopción el pasado lunes de la reforma, Macron defendió la necesidad de retrasar la edad mínima de jubilación para equilibrar unas cuentas públicas lastradas por la crisis del covid y las consecuencias de la guerra de Ucrania, al tiempo que apostó por su entrada en vigor este año.

Superado el trámite parlamentario, por tan solo nueve votos en una Asamblea de 577, el texto está ahora pendiente de recibir el aval del Consejo Constitucional antes de que Macron pueda promulgarlo.

“Reformar las pensiones siempre ha sido impopular (...) Pero entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país”, señaló en una entrevista en las dos principales televisiones del país el presidente, elegido hace menos de un año y que no puede optar en 2027 a un tercer mandato.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su respeto por las manifestaciones sindicales contra su reforma de las pensiones, pero aseguró que no tolerará la violencia callejera y el bloqueo de la actividad, y recordó el asalto al Capitolio en Estados Unidos o al Parlamento brasileño.

“Somos una gran nación y un viejo pueblo que vota a sus responsables y les da legitimidad. Los sindicatos tienen la suya y cuando se manifiestan los respeto, es un derecho protegido por la Constitución”, aseguró Macron este miércoles en una entrevista televisada.

“Pero cuando hay grupos que utilizan la violencia extrema para atacar a representantes democráticos, cuando usan la violencia sin reglas porque no están contentos, eso no es democracia”, agregó. “Las manifestaciones las respetamos, las escuchamos, tratamos de avanzar. Pero no podemos aceptar ni a facciosos ni bandos”, agregó.

Las manifestaciones espontáneas que se produjeron este miércoles en diversas ciudades de Francia por séptima noche consecutiva en protesta contra la reforma de las pensiones aprobada el pasado lunes por el Gobierno galo han desembocado en nuevos altercados.

El punto álgido volvió a ser París, donde en diversos puntos de la ciudad se produjeron manifestaciones no convocadas de forma oficial, que se desarrollaron en un primer momento de forma pacífica pero que acabaron con enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Aunque el número de altercados fue inferior al de las últimas jornadas, volvieron a verse pequeños incendios en París y en otras ciudades, como Lyon.