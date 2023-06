Macron muestra su amor... por la cerveza Corona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró que es un buen bebedor y qué mejor forma de hacerlo que con una Corona.

Tras la victoria del Toulouse en la final del Top 14 de rugby, el sábado, Macron llegó al vestuario para felicitar a los jugadores y unirse a la celebración.

Sin embargo, no contaba con que el equipo le lanzaría un desafío: beberse una botella de cerveza de golpe.

Macron aceptó el reto y se tomó una botella de la cerveza mexicana Corona de una sola vez, en medio de la gritería de los jugadores. El video se filtró y se ha hecho viral en Twitter.

El centrocampista francés Romain Ntamack anotó un solitario gol en los últimos minutos del partido, después de que el centro argentino Santiago Chocobares también marcara, mientras que el zaguero inglés Jack Willis destacó en la victoria por 29-26 sobre La Rochelle, en París.

No es la primera vez que Macron muestra su gusto por la cerveza. Sobre todo cuando Angela Merkel era canciller de Alemania, no dudaron en darse sus escapadas para tomar cerveza después de alguna reunión.

No obstante, el mandatario francés es más conocido por su afición al vino: de acuerdo con diversas fuentes, bebía unos 14 vasos de vino a la semana, aunque después lo redujo por recomendación.

----Corona, la marca de cerveza "más valiosa" del mundo

De acuerdo con un estudio de 2022 de la consultora Brand Finance, Corona es la marca de cerveza más vendida en el mundo, y también la más valiosa. Está valuada en 7 mil millones de dólares.

Se fundó en México en 1926, por el empresario español Braulio Iriarte Goyeneche, y pertenece al Grupo Modelo. Desde 2012, este grupo forma parte del conglomerado belga AB InBev, tras una transacción por más de 20 mil millones de dólares.

Para ese año, la cerveza registró un aumento del 21% en su valor, a pesar de la emergencia sanitaria del Covid-19.