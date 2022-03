Macron ofrece su experiencia ante las crisis como gran valor electoral

PARÍS (EFE).- Emmanuel Macron ofreció este jueves su experiencia en la gestión de crisis como gran baza para las elecciones presidenciales de abril, al presentar su programa para un segundo mandato, basado en continuar las reformas de calado y en aumentar la soberanía de Francia en energía, alimentación o defensa.



El presidente francés presentó su programa electoral para los comicios de abril, en los que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito, y que se basa en seguir adaptando al país de forma pragmática tras las grandes crisis de los últimos años: las protestas de los "chalecos amarillos", la pandemia y la guerra en Ucrania.

Macron ofreció su primera conferencia de prensa como candidato a la reelección, en un acto en el que durante hora y media desgranó sus planes para los próximos cinco años antes de responder a los cientos de informadores congregados en un antiguo almacén portuario de Aubervilliers (afueras de París).

El proyecto que presentó es "fruto de la coherencia" y "se alimenta de las crisis sufridas en los últimos años", afirmó, antes de avanzar que en el nuevo mandato habrá que tomar decisiones "históricas" a nivel nacional y de la Unión Europea.

El inquilino del Elíseo no fue tímido al pregonar sus logros, como la reducción del desempleo a su nivel más bajo en 15 años, que ha ido unida a que la tasa de actividad es la mayor jamás registrada, lo que permite, según él, esbozar un escenario de "pleno empleo".

"He hecho lo que me comprometí a hacer", añadió, salvo en dos grandes reformas, la de las pensiones, que fue frenada en 2020 por la pandemia, tras meses de protestas sindicales, y la de las instituciones, para la que admitió que no logró la mayoría en el Senado.

MAYOR GASTO MILITAR

Con la guerra de vuelta en Europa, Macron prometió continuar aumentando el gasto militar de Francia, el único país de la UE con fuerzas nucleares propias.

El objetivo es que el presupuesto de defensa pase de los 40.900 millones de euros de este año a los 50.000 millones en 2025, tanto para modernizar las fuerzas armadas como para adaptarlas a las guerras híbridas y mejorar la ciberseguridad.

Por ello, urgió a invertir en tecnologías militares de punta. "Tenemos que aumentar las inversiones para combatir una guerra de alta intensidad que puede volver a nuestro continente", alertó.

Macron recalcó que Francia debe avanzar hacia su soberanía energética, sin depender de combustibles fósiles importados, para lo que apostó por su plan de construir seis nuevas centrales nucleares (que podrían ser catorce) y la multiplicación de los parques solares y eólicos marinos.

Para garantizar la independencia del exterior propuso aumentar la producción nacional de alimentos y el desarrollo de proyectos tecnológicos e industriales en sectores estratégicos, como nuevos materiales, semiconductores, biotecnología o inteligencia artificial.

REBAJAS FISCALES MODERADAS

En cuestiones económicas y sociales, el liberal Macron tomó ideas de derecha e izquierda e incluso presumió de rehuir las rigideces ideológicas: "lo importante es lo que funciona".

En el plano económico, propuso una reducción de impuestos de 15.000 millones de euros hasta 2027, de los que la mitad beneficiaría a las familias, con una ligera bajada del impuesto de sucesiones y la supresión de la tasa audiovisual, y la otra mitad a las empresas.

El coste de las nuevas inversiones se calcula en 50,000 millones de euros para los próximos cinco años, que se financiarán con la reforma de las pensiones -que subiría la edad mínima de jubilación de 62 a 65 años- y a la ya en marcha del subsidio de desempleo, además de ahorros en el funcionamiento de la administración.

También prometió amplias reformas en la educación y la sanidad, que "hoy son dos inmensas fuentes de desigualdad", así como más ayudas sociales para familias monoparentales, y propuso que los receptores del ingreso mínimo vital hagan de 15 a 20 horas de formación a la semana.

Tampoco rehuyó uno de los temas favoritos de la derecha conservadora y la extrema derecha: la inmigración y la seguridad, con promesas de mejor control de las fronteras, más policías en las calles y un trabajo más eficaz contra la radicalización islámica.

Macron insistió en que, si es reelegido el 24 de abril, los ciudadanos optarán no solo por su programa sino por su experiencia en situaciones complicadas: "Tendremos más crisis", vaticinó, y ante ellas los franceses "ya tienen una cierta idea de la forma en la que voy a actuar".