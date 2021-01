Madre se despide de sus hijas antes de morir por Covid

María Rico, de 76 años, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que pidió que le quitaran la mascarilla de oxígeno para poder despedirse de sus dos hijas y decirles que las quería. Una de ellas difundió la foto de ese último momento, y se hizo viral.

María y su hija Anabel Sharma, de 49 años, fueron internadas el mismo día de octubre en el Leicester Royal, en Leicestershire, en Reino Unido, tras contagiarse de coronavirus, reveló hoy The Sun, citando declaraciones de Anabel en el programa Good Morning Britain.

Explicó que su hijo Isaac, de 12 años, se contagió en la escuela y terminó contagiando a María, Anabel, el esposo de ésta y otros dos hijos.

Sin embargo, tanto su madre como ella se pusieron delicadas y fueron internadas. A María se le colocó una mascarilla de oxígeno, pero al darse cuenta que no sobreviviría, firmó una Orden de No Resucitación y pidió que la dejaran estar con sus hijas.

Los médicos acercaron la cama de Anabel, que estaba en otra área, y permitieron a la otra hija de María, Susana, estar presente con equipo de protección especial.

María pidió que le quitaran la mascarilla. "Los médicos le dijeron que si lo hacían, no duraría mucho. Ella asintió, Tuvimos cinco minutos con ella", contó Anabel al programa.

"Dijo todo lo que uno querría que su madre dijera. Dijo que nos amaba, que estaba orgullosa de nosotras y que yo debía seguir luchando para regresar a casa con mis hijos. Le dijimos lo mismo. Sostuvimos sus manos y se quedó inconsciente". Poco antes, se tomó la fotografía que se hizo viral.

María falleció el 1 de noviembre y Anabel dejó el hospital un mes después, pero en el programa detalló que sufrió daños graves en los pulmones y que requiere de oxígeno.

Cuestionada sobre por qué decidió difundir la foto, dijo que espera con eso concientizar a las personas sobre el peligro de contagiarse y de la importancia de respetar las medidas de sanidad.

"Le pediría a la gente que siga todas las precauciones y pensar en los demás", indicó.