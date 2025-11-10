Mamdani nombra a Dean Fuleihan como vicealcalde en NY

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró el lunes a un veterano funcionario de presupuesto como su primer vicealcalde, eligiendo a una mano experimentada del gobierno de la ciudad y del estado para liderar las operaciones del Ayuntamiento mientras se embarca en una agenda ambiciosa.

El nombramiento de Dean Fuleihan como principal adjunto otorga peso institucional a la incipiente administración de Mamdani, ofreciendo una visión de cómo el joven socialista democrático de 34 años perseguirá un conjunto de políticas que los escépticos han criticado como financieramente poco realistas.

Fuleihan, de 74 años, aportará más de cuatro décadas de experiencia gubernamental al puesto, incluyendo cargos anteriores como director de presupuesto y vicealcalde del exalcalde Bill de Blasio, así como una extensa trayectoria en roles de presupuesto y políticas en la Legislatura estatal en Albany.

Mamdani también nombró a Elle Bisgaard-Church, una asesora principal de campaña y su jefa de personal en la Asamblea estatal, como su jefa de personal en el Ayuntamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una conferencia de prensa, Mamdani, quien será el alcalde más joven de la ciudad en generaciones cuando asuma el cargo el próximo año, prometió "crear un nuevo Ayuntamiento". Pero expresó que necesitará tanto líderes experimentados como caras nuevas para lograrlo.

"Es importante que cuando emprendemos la tarea de transformar la política en nuestra ciudad, lo hagamos tanto con una imaginación implacable sobre lo que la política podría ser, como con una fluidez de lo que la política ha sido", afirmó. "Y lo que tanto aprecio de ambos que están a mi lado es que han demostrado esas dos habilidades con creces".

Mamdani ha prometido una agenda transformadora, proponiendo cuidado infantil gratuito, autobuses gratuitos y tiendas de comestibles administradas por la ciudad, todo mientras se le asignará la tarea de dirigir una burocracia expansiva que incluye el departamento de policía y el sistema escolar más grandes del país.

Como primer vicealcalde, Fuleihan manejará un amplio conjunto de responsabilidades que incluye supervisar la oficina de presupuesto de la ciudad y los departamentos administrativos. Su profunda experiencia en el Capitolio estatal en Albany —que incluyó un extenso tiempo como asesor principal del ex presidente de la Asamblea Sheldon Silver y un papel como principal negociador de presupuesto de la cámara— también podría resultar útil ya que muchas de las propuestas de Mamdani requieren el apoyo de los legisladores estatales y del gobernador.

Mamdani ganó la carrera para alcalde de la ciudad de Nueva York la semana pasada, culminando un sorprendente ascenso para el legislador estatal progresista que se postuló con la promesa de devolver el poder a la clase trabajadora. Desde entonces, Mamdani ha nombrado a un equipo de exfuncionarios de la ciudad y federales para liderar su transición rodeándose de un equipo experimentado que incluyó rostros de las dos administraciones municipales anteriores.

También ha dicho que quiere mantener a la actual comisionada de policía Jessica Tisch, aunque ella ha declinado decir si aceptará el puesto.