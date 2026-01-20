Mamdani y Sanders se solidarizan con enfermeras en huelga en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani y el senador Bernie Sanders se unieron el martes a las enfermeras en Manhattan durante el noveno día de la huelga más grande de su tipo que la ciudad ha visto en décadas.

Los socialistas democráticos, hablando ante una multitud bulliciosa de enfermeras frente a Mount Sinai West en el Upper West Side, instaron a los ejecutivos de los hospitales a regresar a la mesa de negociaciones para resolver la disputa que llevó a unas 15.000 enfermeras a dejar sus puestos de trabajo la semana pasada.

"La gente de este país está harta de la avaricia en esta industria de la salud", declaró Sanders, el senador de Vermont con más años de servicio y nativo de Brooklyn, mientras enumeraba los salarios multimillonarios de los directores de los tres sistemas hospitalarios afectados por la huelga.

Añadió Mamdani: "Ahora es su momento de necesidad, cuando podemos asegurar que esta sea una ciudad en la que no solo se puede trabajar, sino también una ciudad en la que se puede vivir".

El sindicato de enfermeras dice que ha mantenido una sesión de negociación con cada uno de los tres sistemas hospitalarios afectados —Mount Sinai, Montefiore y NewYork-Presbyterian— desde que comenzó la huelga el 12 de enero.

Pero las partes dicen que esas reuniones de varias horas han terminado con poco progreso, y no hay planes hasta ahora esta semana para reanudar las conversaciones.

"No nos ofrecieron nada. Todo fue performativo", indicó Jonathan Hunter, enfermero en Mount Sinai y miembro del equipo de negociación.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York se reunió el domingo por la noche con funcionarios de Montefiore después de mantener negociaciones el viernes con los administradores de Mount Sinai y el jueves con funcionarios de NewYork-Presbyterian.

Los administradores de los hospitales dicen que seguirán la guía de los mediadores sobre cuándo reunirse nuevamente con sus contrapartes sindicales. Cada hospital afectado está negociando con el sindicato de manera independiente.

Los hospitales dicen que el sindicato está proponiendo aumentos salariales que equivalen a un incremento salarial de 25% durante tres años. Mantienen que la solicitud es irrazonable, ya que sus enfermeras ya están entre las mejor pagadas de la ciudad.

"Las demandas de la asociación ignoran las realidades económicas de la atención médica en la ciudad de Nueva York y el país", señaló NewYork-Presbyterian en un comunicado el martes, citando recortes federales a Medicaid, así como el aumento de los costos generales.

El martes por la mañana, afuera de Mount Sinai West, enfermeras y simpatizantes marcharon en el frío glacial, coreando "un día más, un día más fuerte" mientras una caravana de taxistas tocaba sus bocinas en apoyo.

Nicole Rodriguez, una enfermera en Mount Sinai West, sostuvo que su mayor preocupación en la disputa contractual es preservar sus beneficios de atención médica.

Comentó que tiene una enfermedad autoinmune que la hace enfermarse a menudo y transmitir enfermedades a su hijo.

"Si mi hijo no está bien, yo no estoy bien, y no puedo estar al lado de la cama y ser la enfermera que quiero ser", manifestó. "Espero que la administración abra los ojos a cuánto apoyo tenemos aquí afuera, y vean que necesitan meter la mano en sus bolsillos y dar a las enfermeras su atención médica".

El sindicato dice que los hospitales están buscando reducir los beneficios de las enfermeras, pero los hospitales dicen que han propuesto mantener sus beneficios actuales financiados por el empleador, los cuales, según ellos, superan lo que la mayoría de los empleados privados reciben.

Mientras tanto, los hospitales dicen que sus operaciones médicas están funcionando con normalidad a pesar de la huelga. Han contratado a miles de enfermeras temporales para cubrir turnos y dicen que han hecho compromisos financieros para extender su empleo.

"Todos los que han venido a trabajar, incluidos muchos que han ido más allá para apoyar la respuesta operativa, están ayudando a salvar vidas", apuntó Brendan Carr, CEO de Mount Sinai, en un comunicado al personal el lunes.