Tensión por Maniobras Navales Internacionales en Filipinas

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Una serie de ejercicios navales alrededor de Filipinas, en los que participan Estados Unidos y sus socios, ha provocado quejas de Beijing, que reclama la totalidad del mar de China meridional y acusa a Manila de confabularse con otros para desestabilizar la región.

La 7ª Flota de Estados Unidos, con base en Japón, indicó que fuerzas de Australia, Japón, Filipinas y Estados Unidos llevaron a cabo una "actividad cooperativa marítima multilateral" dentro de la zona económica exclusiva filipina el miércoles.

Estas maniobras "refuerzan la interoperabilidad de nuestras doctrinas, tácticas, técnicas y procedimientos de las fuerzas armadas/defensa", explicó la flota en un comunicado. Los ejercicios se realizaron en aguas de Filipinas, pero el departamento no ofreció más detalles sobre la ubicación exacta.

Para más adelante esta semana había previstas maniobras en los que participarán Estados Unidos, Japón y Francia en el mar de Filipinas, que China no reclama.

Ese ejercicio "está diseñado para avanzar en la coordinación y cooperación entre las fuerzas marítimas francesas, japonesas y estadounidenses, al tiempo que demuestra capacidades en operaciones multidominio", explicó la flota.

El portaaviones estadounidense Carl Vinson, el portaaviones francés Charles De Gaulle y el destructor multifuncional de clase Izumo de Japón participarán en el ejercicio a partir del sábado, además de sus escoltas y aviones, añadió.

La participación de Francia es especialmente significativa debido a la distancia desde su base en Toulouse, a 6.000 kilómetros (3.700 millas), apuntó el comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones, el contraalmirante Jacques Mallard, según fue citado en la nota.

Por su parte, el vocero del Comando del Distrito Sur de China, Tian Junli, acusó a Filipinas de "confabularse con países extranjeros para organizar las llamadas ´patrullas conjuntas´", lo que "desestabiliza la región".

En declaraciones a la prensa estatal china, Tian afirmó que las acciones de Manila eran "un intento de respaldar sus ´reclamaciones ilegales´ en el mar de China meridional" y de "socavar los derechos e intereses marítimos de China". En concreto, señaló las patrullas conjuntas entre Estados Unidos y Filipinas el martes y dijo que Beijing también patrulló la región el miércoles.

China es uno de los seis actores regionales que reclama, en parte o en su totalidad, el estratégico mar de China meridional, ignorando un fallo de un tribunal respaldado por Naciones Unidas que desestimó la mayoría de sus reclamos y construyendo islas artificiales equipadas con pistas de aterrizaje y otra infraestructura de uso militar. La guardia costera y la milicia marítima de China chocan frecuentemente con barcos de otros reclamantes, como Vietnam y Filipinas.

Aunque sostiene que no altera el comercio o los vuelos por un mar por el que se estima que transitan cada año bienes valorados en 5.000 millones de dólares, China se opone firmemente al paso de barcos militares extranjeros por la zona.

Se cree también que el canal marítimo se asienta sobre vastos yacimientos submarinos de petróleo y gas y, aunque Beijing afirma que quiere llegar a un acuerdo negociado sobre el uso del mar, esos esfuerzos no han avanzado mucho.

China sostiene que Estados Unidos y otros países que no tienen costa en esa zona no deberían tener voz en asuntos que les conciernen, aunque Washington —que no tiene una postura oficial sobre sobre los problemas de soberanía en el mar— ha mantenido bases y alianzas en la región mucho antes de que China presentara su reclamación formal de soberanía usando la llamada "línea de los ocho trazos".

Beijing está especialmente enojado por las "operaciones de libertad de navegación" de Estados Unidos, en las que los barcos de la Armada navegan cerca de accidentes geográficos marítimos controlados por China para mostrar que Washington no reconoce las reclamaciones de soberanía del país.