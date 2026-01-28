Marcha juvenil en Cuba en homenaje a Martí
LA HABANA.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó el martes por la noche una multitudinaria marcha juvenil que cada año conmemora el natalicio del héroe patricio José Martí.
Este año la manifestación coincide con una tensa situación nacional y regional, pues la isla enfrenta una fuerte crisis económica al tiempo que enfrenta las amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, quien busca asfixiar a la nación caribeña.
Díaz-Canel llegó a la escalinata de la Universidad de La Habana adonde se encendieron millas de antorchas caseras confeccionadas por jóvenes de la educación media y superior. Posteriormente, marchó por varias cuadras.
"Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción", dijo Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la organización juvenil cercana al gobierno y que tuvo a su cargo las palabras centrales y la organización de la marcha.
González hizo hincapié sobre la retórica hostil de Trump contra Cuba que se incrementó tras un operativo que capturó en Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro, un férreo aliado político y comercial de la isla.
