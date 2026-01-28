logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Marcha juvenil en Cuba en homenaje a Martí

Por AP

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Marcha juvenil en Cuba en homenaje a Martí

LA HABANA.- El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó el martes por la noche una multitudinaria marcha juvenil que cada año conmemora el natalicio del héroe patricio José Martí.

Este año la manifestación coincide con una tensa situación nacional y regional, pues la isla enfrenta una fuerte crisis económica al tiempo que enfrenta las amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, quien busca asfixiar a la nación caribeña.

Díaz-Canel llegó a la escalinata de la Universidad de La Habana adonde se encendieron millas de antorchas caseras confeccionadas por jóvenes de la educación media y superior. Posteriormente, marchó por varias cuadras.

"Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción", dijo Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la organización juvenil cercana al gobierno y que tuvo a su cargo las palabras centrales y la organización de la marcha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


González hizo hincapié sobre la retórica hostil de Trump contra Cuba que se incrementó tras un operativo que capturó en Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro, un férreo aliado político y comercial de la isla.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Joven mexicano, Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez, llevará EcoCaps a Tailandia
    Joven mexicano, Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez, llevará EcoCaps a Tailandia

    Joven mexicano, Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez, llevará EcoCaps a Tailandia

    SLP

    El Universal

    El joven científico Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez ha sido seleccionado para representar a México en Tailandia con su proyecto EcoCaps, enfocado en el nopal como recurso local.

    Agente federal disparó a Alex Pretti en Minneapolis
    Agente federal disparó a Alex Pretti en Minneapolis

    Agente federal disparó a Alex Pretti en Minneapolis

    SLP

    El Universal

    Agente federal abate a Alex Pretti en incidente en Minneapolis

    Trump en Iowa, tal vez me postulo por cuarta vez
    Trump en Iowa, tal vez me postulo por cuarta vez

    Trump en Iowa, "tal vez me postulo por cuarta vez"

    SLP

    El Universal

    El presidente Trump deja entrever una nueva postulación presidencial durante su discurso en Iowa.

    Tiroteo en Arizona deja un herido en operación de contrabando
    Tiroteo en Arizona deja un herido en operación de contrabando

    Tiroteo en Arizona deja un herido en operación de contrabando

    SLP

    AP

    Un hombre resulta herido en tiroteo con autoridades fronterizas en Arizona.