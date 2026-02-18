Marchan en Kosovo a favor de excombatientes

PRISTINA, Kosovo.- Un aire de desafío marcó las celebraciones de la independencia de Kosovo, mientras millas de personas se sumaron a una marcha en apoyo de excombatientes que enfrentaron juicio en un tribunal en Holanda por presuntos crímenes de guerra durante la guerra contra Serbia de 1998-1999.

Los manifestantes, muchos envueltos en banderas albanesas rojas y negras, desafiaron el clima frío y nevado en la capital, Pristina, para expresar su oposición a los procesos en La Haya contra el expresidente y líder rebelde Hashim Thaci y otros tres acusados de atrocidades durante y después del conflicto que dejó unos 13.000 muertos.

Más temprano, las fuerzas de seguridad de Kosovo se desfilaron en Pristina como parte de las ceremonias de independencia, y el Parlamento celebró una sesión especial.

La guerra comenzó en 1998, cuando el Ejército de Liberación de Kosovo, un grupo rebelde, inició su lucha por la independencia y Serbia respondió con una represión brutal. La guerra terminó cuando un bombardeo de la OTAN obligó a Serbia a retirarse en 1999.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serbia aún no reconoce la independencia de Kosovo y esto ha sido una fuente de tensión persistente en los Balcanes.