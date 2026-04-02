Marco Rubio denuncia intimidación de China a barcos panameños

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó de "intimidación" a China el jueves por detener o demorar a decenas de barcos con bandera panameña —aunque por un breve periodo— después de que el país centroamericano tomó el control este año de dos puertos cruciales del Canal de Panamá que estaban en manos de una filial de una empresa con sede en Hong Kong.

Marco Rubio denuncia intimidación marítima de China

China niega las acusaciones. Panamá ha quedado inmersa en una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusó el año pasado al gobierno chino de operar el Canal de Panamá. El gobierno de Trump considera que esa ruta marítima clave para el comercio es estratégicamente importante, tanto en lo comercial como en lo militar, y desde su campaña él ha planteado que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá.

"La decisión de China de detener o de otro modo obstaculizar a embarcaciones con bandera panameña que participan en comercio lícito desestabiliza las cadenas de suministro, eleva los costos y erosiona la confianza en el sistema comercial global", manifestó Rubio en redes sociales. "Estados Unidos está con Panamá frente a cualquier acción de represalia contra su soberanía, y siempre apoyará a nuestros socios ante la intimidación".

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Incremento de detenciones a barcos panameños en puertos chinos

De los 124 barcos detenidos en puertos chinos para inspección en marzo, 92 —casi el 75%— tenían bandera panameña, según datos públicos del MOU de Tokio, una organización regional de control del Estado rector del puerto que agrupa a 22 autoridades miembros en la región Asia-Pacífico. Los barcos con bandera panameña solían quedar detenidos cierto tiempo —que podía ir desde un día hasta 10 días— antes de ser liberados.

Eso representa un aumento drástico respecto de los dos meses anteriores, cuando 19 de 45 navíos —más del 40%— retenidos en febrero tenían bandera panameña, y 23 de 71 —o más del 30%— en enero enarbolaban la bandera de ese país centroamericano.

"Las repetidas acusaciones erróneas de Estados Unidos sólo revelan su intento de tomar el control del canal", sostuvo Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington. En un comunicado no se refirió al incremento en el número de buques con bandera panameña demorados en puertos chinos.

Esto ocurre en el contexto del fallo de la Corte Suprema de Panamá en enero, que determinó que era inconstitucional que la concesión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal estuviese en manos de una filial de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong.

Estados Unidos ha presionado a Panamá y a otros países latinoamericanos para frenar la influencia de China en el hemisferio occidental, donde Trump ha dicho que concentraría cada vez más su atención. Su gobierno se ha involucrado en los asuntos latinoamericanos de manera más enérgica de lo que lo ha hecho la Casa Blanca en décadas. Un dramático ejemplo de ello fue la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar en enero.

La Comisión Marítima Federal en Washington ha estado dando seguimiento a las embarcaciones con bandera panameña que están siendo detenidas o demoradas en puertos chinos.

"La declaración del secretario Rubio pone de relieve los efectos problemáticos de las acciones del gobierno de China contra las embarcaciones con bandera panameña", expresó Laura DiBella, presidenta de la comisión, e indicó que ese organismo "no está al tanto de que algún otro país en la historia reciente haya realizado inspecciones de seguridad a embarcaciones y detenciones de manera punitiva".

El gobierno de Panamá ha dicho que APM Terminals, una subsidiaria del grupo danés A.P. Moller-Maersk, asumiría temporalmente la administración de las terminales mientras se adjudica un nuevo contrato. DiBella indicó que el Ministerio de Transporte de China había convocado a Maersk a Beijing para conversaciones de alto nivel.

El gobierno de Panamá ha buscado minimizar las tensiones geopolíticas en torno a los buques. Los funcionarios no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Rubio, pero previamente negaron que las detenciones tuvieran que ver con las disputas entre China y Panamá por el canal.

El canciller panameño, Javier Martínez, reconoció en marzo que había habido un aumento en las detenciones, pero expresó que creía que formaban parte de prácticas rutinarias de la industria marítima, porque las detenciones también ocurren en otros puertos y a otras banderas.

El funcionario también mencionó que Panamá desea mantener una relación respetuosa con China.

Tras el fallo de la Corte Suprema panameña en enero, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que Beijing "tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas".

José Digeronimo, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, dijo que las acciones con los barcos podrían tener un impacto enorme en Panamá, que es líder mundial en registros de buques. Los registros le generan al gobierno aproximadamente 100 millones de dólares cada año.

Digeronimo comparó esos registros con que los propietarios de los barcos elijan pasaportes, con que los propietarios registren sus barcos en lugares que permiten viajar al mayor número de países sin restricciones. El hostigamiento por parte de las autoridades chinas podría poner eso en riesgo, afirmó.

Si el gobierno chino empieza a imponer restricciones por usar la bandera panameña, sostuvo Digeronimo, nadie va a querer tenerla.