Marianna, la mujer embarazada rescatada de hospital en Mariupol dio a luz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El pasado 9 de marzo, un hospital infantil y maternidad fue bombardeado por las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Mariupol. Una imagen acaparó la atención y le dio la vuelta al mundo: la de una mujer embarazada rescatada del lugar.

En un primer momento, Rusia rechazó haber cometido el bombardeo; luego, el canciller ruso Serguéi Lavrov argumentó que el lugar no estaba en funcionamiento y que funcionaba como base del "Batallón neonazi Azov"; un grupo de nacionalistas ucranianos y, por tanto, era un objetivo militar.

También se cuestionó la veracidad de las imágenes y, en el caso de la mujer, los rusos denunciaron que era un montaje de una actriz.

Sin embargo, fuentes de Naciones Unidas confirmaron a EFE que el hospital materno-infantil estaba en funcionamiento en el momento del ataque y que en él se encontraban mujeres y niños, según informaron las autoridades locales a la Misión de Vigilancia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La mujer en cuestión fue identificada como Marianna, y algunos señalaron que se trata de la influencer Marianna Podgurskaya, una figura popular en Instagram, donde cuenta con más de 74 mil seguidores.

Sin embargo, la agencia de noticias Associated Press, cuyo fotógrafo, Yevgeny Maloletka, fue quien captó la imagen de ella saliendo del hospital, la identificó como Marianna Vishegirskaya.

Una periodista ucraniana, Olga Tokariuk, confirmó que Marianna se encontraba en el hospital en el momento del ataque. Tras contactar a su familia, Tokariuk informó que Marianna había dado a luz a una niña, la noche del jueves.

"Recibí una actualización de un familiar de Marianna -la chica embarazada del hospital bombardeado de Mariupol. Pudieron contactarla por teléfono. ¡Anoche, a las 10 de la noche, Marianna dio a luz a una niña! Están bien, pero hace mucho frío en Mariupol y el bombardeo no para".

El tuit de Tokariuk se llenó de felicitaciones y buenos deseos para Marianna y su bebé, quien habría sido nombrada Veronika. "Mucho amor para las dos", escribió una usuaria.

En su cuenta de Instagram se pueden ver fotos de ella mostrando su embarazo desde enero pasado.

La foto de Marianna siendo rescatada del hospital fue captada por el fotógrafo Yevgeny Maloletka, de la agencia Associated Press, y se convirtió en el rostro de la tragedia del hospital.

Medios han informado que Marianna comenzó a salir con su actual pareja, Yuri Vyshemirsky, en 2020. El 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión, ella compartió en su perfil direcciones de refugios antibombas difundidas por la alcaldía del Mariupol.