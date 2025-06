Mark Rutte elogia a Donald Trump en cumbre de la OTAN

WASHINGTON (AP) — El mensaje comenzaba felicitando a Donald Trump por su "acción decisiva en Irán" y luego se volvía aún más halagador, entusiasmándose con la posibilidad de lograr "algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas podría haber hecho".

No se trataba de un ferviente partidario extasiado ni del presidente recurriendo a las redes sociales para cantar sus propias alabanzas en su conocido estilo TODO EN MAYÚSCULAS. Este era el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogiando directamente a Trump mientras el republicano volaba a una cumbre de la OTAN en Holanda.

"Señor presidente, querido Donald", decía el mensaje de Rutte, como se vio en una captura de pantalla que Trump publicó en su red social. "Felicitaciones y gracias por su acción decisiva en Irán, eso fue realmente extraordinario, y algo que nadie más se atrevió a hacer. Hace que todos estemos más seguros".

El tono adulador puede haber sido un intento de congraciarse con Trump antes de una reunión clave, el tipo de elogio efusivo que el primer ministro británico Keir Starmer ha adoptado últimamente al negociar y luego anunciar un reciente acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos, destinado a aliviar los elevados aranceles que Trump prometió imponer a los productos británicos importados.

Rutte continuó: "Esta noche, usted vuela hacia otro gran éxito en La Haya. ¡No fue fácil, pero hemos conseguido que todos firmen el 5%!" —una referencia a que la mayoría de los países miembros de la OTAN han firmado el nuevo compromiso de gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, una exigencia que el presidente republicano ha impulsado durante meses.

"Donald, usted nos ha llevado a un momento realmente, realmente importante para Estados Unidos, Europa, y el mundo. Logrará algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas pudo lograr", escribió Rutte. "Europa va a pagar de una GRAN manera, como debería, y será su victoria. ¡Buen viaje y nos vemos en la cena de Su Majestad!"

La OTAN confirmó que el mensaje provino de Rutte y fue enviado el martes. Se negó a proporcionar más detalles, como qué plataforma utilizó el secretario general para enviar el texto.

Por el estilo de fuente e iconos de pantalla presentes en la publicación de Trump, el mensaje parecía haber sido enviado mediante la aplicación de mensajería encriptada Signal, donde las comunicaciones pueden configurarse para autodestruirse, lo que plantea dudas sobre las posibles dificultades de conservarlas como registros oficiales como parte de los archivos presidenciales.

Signal estuvo en el centro de un escándalo en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue acusado de usar la aplicación, que no está aprobada ni es segura, para compartir material clasificado sobre un próximo ataque aéreo de Estados Unidos en marzo contra el grupo rebelde hutí en Yemen.

Trump defendió vigorosamente a Hegseth, incluso declarando: "No tengo idea de qué es Signal. No me importa qué es Signal". También dijo, sin embargo, "Francamente, les diría a estas personas que no usen Signal".

La Casa Blanca informó el martes que el mensaje es auténtico y fue transmitido a Trump a través del personal en un dispositivo gubernamental, pero no quiso hablar sobre si fue enviado a través de Signal u otra aplicación de mensajería.

No es la primera vez que un líder envía a Trump un mensaje que luego él difunde para que todos lo vean en las redes sociales.

La semana pasada, el mandatario publicó en su red social un mensaje de texto personal de Mike Huckabee, su embajador de Estados Unidos en Israel, que hacía alusión a Dios mientras proclamaba que Trump recibía muchos consejos sobre la política iraní, pero "solo hay una voz que importa, SU voz".

"Creo que escuchará desde el cielo", escribió Huckabee, quien también es ministro bautista, "y esa voz es mucho más importante que la mía o la de CUALQUIER otra persona".