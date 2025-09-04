Martín Vizcarra recupera la libertad en Perú tras revocación de orden de prisión preventiva

LIMA (AP) — El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue puesto en libertad el jueves luego de que la justicia ordenó excarcelarlo al revocar una orden de prisión preventiva por cinco meses, mientras es juzgado por un caso de presunta corrupción cuando era gobernador regional en 2014.

Vizcarra, un ingeniero de 62 años, abandonó una cárcel especial en la que también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). También estuvo preso por 16 años Alberto Fujimori (1990-2000) quien salió en 2023 y murió en libertad en 2024.

En los 22 días en que Vizcarra estuvo preso el gobierno de la presidenta Dina Boluarte lo trasladó por cinco días a una cárcel común, pero luego retornó al expresidente a una prisión para mandatarios.

Al salir de la prisión, Vizcarra dijo a la prensa que no se fugará. Aseguró que el primer día de cárcel durmió sobre el "suelo de cemento frío".

Más de 50 simpatizantes gritaban "Vizcarra amigo el pueblo está contigo", mientras el automóvil del expresidente avanzaba lentamente rodeado de decenas de policías.

El juicio contra Vizcarra se inició en 2024 por presuntamente recibir en 2014 unos 611.000 dólares en sobornos mientras era gobernador de la región Moquegua para favorecer a constructoras locales en las licitaciones de obras públicas. Dos empresarios aseguraron en el juicio que le pagaron para conseguir los contratos.

La fiscalía ha solicitado 15 años de cárcel para Vizcarra por el delito de cohecho.

Las investigaciones contra Vizcarra empezaron durante su mandato en 2020 y el 9 de noviembre de ese año esas acusaciones permitieron que el Parlamento lo destituyera por "incapacidad moral permanente".

Vizcarra negó las acusaciones. En 2021 fue elegido como el congresista más votado, pero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en tres ocasiones por el Parlamento.

Otro escándalo que golpeó su gestión fue que se vacunó contra el coronavirus en secreto junto a otros políticos antes de médicos que enfrentaban a la pandemia, que mató a más de 200.000 personas en Perú.

El exmandatario ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar que suspenda sus inhabilitaciones y le permitan postularse a la presidencia en abril de 2026.

Tras la salida de Vizcarra otros tres expresidentes siguen presos.

Castillo cumple tres años de cárcel preventiva mientras es juzgado por supuesta rebelión e investigado por presunta corrupción. Toledo tiene una sentencia de 20 años de prisión y otra de 13 por lavado de activos de la constructora Odebrecht. Humala también cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero de Odebrecht.

El expresidente Martín Vizcarra sale de prisión en Lima, Perú, el jueves 4 de septiembre de 2025, después de que la Corte Suprema ordenara su excarcelación mientras enfrentaba cargos de corrupción. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

