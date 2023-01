Martinelli rechaza cargos de corrupción hechos por EEUU

El expresidente panameño Ricardo Martinelli evalúa con sus abogados y asesores políticos la declaración de Estados Unidos que lo implicó en supuestos actos de corrupción, informó el jueves la oficina del exgobernante.

"No existe en Panamá ni en Estados Unidos de Norteamérica evidencia de transacciones de cualquier tipo" que vinculen a Martinelli con "cualquier acto ilícito en contra de los recursos del Estado", dijo un comunicado de la oficina del exgobernante enviado a The Associated Press.

La víspera Estados Unidos implicó al expresidente Martinelli (2009-2014) en presuntos actos de corrupción al señalar que aceptó sobornos a cambio de contratos para proyectos durante su gobierno, el mismo día en que dos hijos del exmandatario regresaron al país luego de cumplir una condena en Nueva York por lavar millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Debido a ese señalamiento el exlíder panameño de 70 años, que aspira a presentarse nuevamente como candidato presidencial en los comicios generales de mayo de 2024, y sus familiares inmediatos no podrán entrar a Estados Unidos, según indicó en un comunicado el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken.

El anuncio de Washington coincidió con la deportación desde Estados Unidos de los hijos del exmandatario Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. El regreso de los hermanos generó una fuerte atención en Panamá debido a que en agosto deben enfrentar junto con otras 34 personas -incluido su padre y el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019)- un juicio por blanqueo de capitales por el caso Odebrecht y otro a nivel local conocido como "Blue Apple" por el presunto pago de sobornos multimillonarios.

La oficina del exgobernantes agregó que Martinelli seguirá ejerciendo en Panamá, Estados Unidos y cualquier otro país todos los recursos que le permitan hacer valer el respeto a sus derechos y garantías procesales y exigió que las autoridades respeten el principio de presunción de inocencia.

"Hoy más que nunca trabajaremos sin descanso para llevar por segunda ocasión a la presidencia de la república al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Nada, ni nadie, nos desviará de ese objetivo", señaló el comunicado.

"Nuestro compromiso y nuestra alianza es con el pueblo y con todos los panameños que deseen derrotar a los verdaderos enemigos: las desigualdades, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades", agregó.