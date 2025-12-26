Más de 200,000 personas afectadas por violencia armada en Colombia en 2025

BOGOTÁ (AP) — Más de 200,000 personas se vieron forzadas a desplazarse o quedaron confinadas en sus poblados en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y choques con las fuerzas de seguridad del Estado durante el 2025 en Colombia, indicó la Defensoría del Pueblo el viernes.

Un informe divulgado por la institución en su cuenta de X detalló que 101,474 personas fueron desplazadas por la violencia —el triple respecto al año anterior—, mientras que 110373 confinadas en sus viviendas. Agregó que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron 116 eventos de desplazamientos y 93 de confinamiento que "han vulnerado los derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes".

El desplazamiento forzado implica la salida abrupta de los pobladores de sus viviendas o comunidades debido a la amenaza o violencia armada, mientras el confinamiento les obliga a permanecer encerrados o aislados bajo riesgo de perder la vida y privados de servicios básicos.

La cifra de desplazados en 2025, de acuerdo con el reporte de la institución, triplicó a la del año anterior cuando informó que entre enero y diciembre de 2024, se desplazaron forzadamente 25.611 personas.

The Associated Press consultó a la oficina de prensa de la Defensoría sobre el alza y sus motivos, pero no recibió respuesta de inmediato.

La mayoría de los casos de 2025 se concentran, de acuerdo con el informe, en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y en el Cauca, en el suroeste del país, donde se evidencia una "crisis humanitaria persistente" por lo que insistió en la necesidad de la "presencia efectiva del Estado", señaló el informe.

Las cifras se conocen un día después de que en el municipio del Tibú, en el Norte de Santander, en la región conocida como Catatumbo, se alertara por parte de la Defensoría sobre un grupo de pobladores refugiados en una escuela en medio del recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

En la zona operan el "Frente 33" de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo con el Estado en 2016 y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los que según las autoridades se disputan constantemente el control de ese territorio.

A inicios de enero el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia en el Catatumbo tras enfrentamientos que dejaron más de 80 muertos.

En tanto, el Ejército colombiano en un balance presentado el viernes dijo que en el Catatumbo se priorizó este año la "fase humanitaria" para la protección de la población civil con 3.633 evacuaciones y la atención a 87,438 desplazados. Más de 10.000 soldados se desplegaron en el área afectando a 376 estructuras criminales, agregó.