Más de 5,000 muertos en protestas de Irán, alertan activistas

Por AP

Enero 22, 2026 08:32 p.m.
A
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Activistas dijeron el viernes que el número de muertos por las protestas a nivel nacional en Irán alcanzó al menos 5.002 personas, y que temen que la cifra sea mayor.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció la cifra. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en Irán y se basa en una red de activistas en Irán para verificar las muertes.

El gobierno de Irán ofreció el miércoles su primer recuento de muertes, e informó que 3.117 personas habían muerto.

The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos, en parte debido a que las autoridades cortaron el acceso a internet y bloquearon las llamadas internacionales al país. También se informa que Irán ha limitado la capacidad de los periodistas locales para informar sobre las secuelas, en su lugar, y transmite repetidamente afirmaciones en la televisión estatal que se refieren a los manifestantes como "alborotadores" instigados por Estados Unidos e Israel, sin ofrecer evidencia para respaldar la acusación.

