Trump informa cese de ejecuciones en Irán tras protestas

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que le han dicho "de buena fuente" que los planes para realizar ejecuciones en Irán han cesado, aunque Teherán ha indicado que realizará juicios rápidos y ejecuciones a los detenidos en las recientes protestas.

Las afirmaciones de Trump, que se hicieron con pocos detalles, se producen luego de que dijo a los iraníes que "la ayuda está en camino" y que su gobierno "actuaría" para responder al gobierno iraní. Sin embargo, Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo podría responder Estados Unidos y no estaba claro si sus comentarios del miércoles indicaban que se abstendría de tomar medidas.

"Hemos sido informados de que las muertes en Irán están cesando, han cesado, están cesando", declaró Trump en la Casa Blanca mientras firmaba órdenes ejecutivas y proyectos de ley. "Y no hay plan para ejecuciones, o una ejecución, o ejecuciones, eso me dijeron de buena fuente".

El presidente consultó el martes con su equipo de seguridad nacional sobre los próximos pasos después de decir a los periodistas que creía que las muertes en Irán eran "significativas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vicepresidente estadounidense JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca comenzaron a reunirse el viernes pasado para desarrollar opciones para Trump, que van desde un enfoque diplomático hasta ataques militares.

La represión de las fuerzas de seguridad iraníes en las manifestaciones ha dejado al menos 2.586 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

El miércoles, funcionarios iraníes señalaron que los sospechosos detenidos en las protestas a nivel nacional sería sometidos a juicios rápidos y enfrentarían la posibilidad de ser condenados a muerte, y que la República Islámica prometió una "respuesta decisiva" si Estados Unidos o Israel intervienen en los disturbios internos.

Las amenazas surgieron mientras se emitían recomendaciones al personal de una base militar de Estados Unidos en Qatar de que evacuaran antes del miércoles por la noche tras las advertencias de Trump sobre una posible acción militar contra Irán.

Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, reiteró las afirmaciones iraníes, sin proporcionar evidencia, de que Estados Unidos e Israel han instigado las protestas y que son los verdaderos asesinos de manifestantes y de miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas, reportó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Añadió que esos países "recibirán la respuesta en el momento adecuado".

Más temprano el miércoles, Gholamhossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial de Irán, dijo que el gobierno debe actuar rápidamente para castigar a más de 18.000 personas que han sido detenidas a través de juicios rápidos y ejecuciones. Los comentarios de Mohseni-Ejei sobre juicios rápidos y ejecuciones se difundieron en un video compartido por la televisión estatal iraní en internet.

"Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente", dijo. "Si se demora, dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido".

Los comentarios se presentan como un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes. "Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes", aseveró Trump.