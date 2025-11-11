logo pulso
Más de mil vuelos cancelados en EU por problemas en aeropuertos

La falta de pago a controladores aéreos y condiciones climáticas complican los vuelos en EE.UU.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 03:41 p.m.
A
Más de mil vuelos cancelados en EU por problemas en aeropuertos

NUEVA YORK, EU (ANSA/EL UNIVERSAL).- Las interrupciones en los viajes aéreos continuaron el martes en todo Estados Unidos, con más de mil 100 vuelos cancelados antes del amanecer, según un rastreador de datos de vuelos.

Unos 541 vuelos dentro, hacia o fuera de los Estados Unidos también se retrasaron alrededor de las 5 a.m., según FlightAware, junto con los mil 156 que habían sido cancelados.

La Administración Federal de Aviación continúa limitando la capacidad en 40 aeropuertos principales del país por las consecuencias de la falta de pago a los controladores aéreos por el "shutdown". Además de eso, las condiciones climáticas invernales golpearon partes del país el lunes.

El aeropuerto con el mayor número de cancelaciones registradas temprano el martes fue el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, donde más de 60 vuelos habían sido cancelados.

