"Más de un millón de niños no fueron inscritos en escuelas de EEUU por Covid"

En Estados Unidos, más de un millón de niños no fueron inscritos en las escuelas durante la pandemia.

"The New York Times" reporta que en un análisis sobre 10 mil planteles se reveló que perdieron al 20% de sus estudiantes. La evaluación fue realizada en colaboración con la Universidad de Stanford.

Más de un millón de menores de los 33 estados analizados no se inscribieron al actual año escolar en alguna de las 70 mil escuelas públicas revisadas, indica el "Times".

La caída más grande se dio en los jardines de niños, con más de 340 mil estudiantes, según los datos del gobierno.

"Las entrevistas en tres ciudades que experimentaron algunas de las mayores caídas en las inscripciones en el jardín de infantes (Filadelfia, Jackson, Mississippi y Honolulu) mostraron la dificultad de tratar de educar a los estudiantes más jóvenes de forma remota y lo poco que los padres confiaban en sus colegios para hacer el cambio", menciona el medio.

"En 2019 y en 2018, sólo 4 mil escuelas experimentaron caídas tan pronunciadas", recuerda.

Además, "los meses de aulas cerradas afectaron a casi todos los estudiantes... Pero los descensos más sorprendentes se produjeron en los vecindarios por debajo y justo por encima de la línea de pobreza", indica el medio.

El "Times" reporta que muchos de ellos eran los más vulnerables: niños de 5 años en barrios de bajos ingresos.