Matan a 2 hombres cerca del Pentágono

WASHINGTON.- Un policía del Pentágono falleció luego de que fue apuñalado el martes en instalaciones de transporte afuera del inmueble, y un sospechoso fue baleado por agentes del orden y murió en el sitio, informaron autoridades.

El Pentágono, la sede del ejército de Estados Unidos, fue cerrado temporalmente luego de que una persona atacó al policía en una estación de autobús poco después de las 10:30 de la mañana. Una andanada de disparos posterior dejó "varias víctimas", dijo Woodrow Kusse, director de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, la cual es responsable de la seguridad en el complejo.

Las muertes del policía y del sospechoso fueron confirmadas inicialmente por funcionarios que no estaban autorizados para comentar sobre la situación de manera pública y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. El Departamento de Policía del condado de Fairfax también tuiteó sus condolencias por la muerte del policía. Funcionarios dijeron que creen que dos transeúntes resultaron heridos. Las circunstancias seguían sin estar claras incluso horas después de que se registraron los hechos. Sin embargo, el episodio ocurrido en un tramo muy concurrido.