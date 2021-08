Mayoría apoya mascarillas en escuelas de EEUU, según sondeo de AP

BOSTON (AP) — Ante el aumento de los casos de COVID-19 en todo el país, la mayoría de los estadounidenses se declaran a favor del uso obligatorio de mascarillas por parte de estudiantes y profesores en las escuelas primarias y secundarias, según un nuevo sondeo, aunque sus opiniones están muy divididas en función de inclinaciones políticas.

Alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses afirman que los estudiantes y los profesores deberían estar obligados a llevar mascarillas en la escuela, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Un porcentaje similar opina que debería exigirse a los profesores y a los alumnos —que cumplan con los requisitos necesarios— que reciban la vacuna contra el COVID-19.

Las mascarillas han sido un tema de controversia en la reapertura de las escuelas de Estados Unidos en medio de una nueva oleada de casos de coronavirus.

Las discusiones sobre su obligatoriedad han provocado revuelo entre los padres y los políticos, ya que algunos gobernadores republicanos prohíben que se imponga el uso de mascarillas, incluso cuando el presidente Joe Biden amenaza con emprender acciones legales contra ellos.

Como reflejo de ese debate polarizado, la encuesta revela una amplia división partidista.

Alrededor de 3 de cada 10 republicanos dijeron estar a favor del requisito de la mascarilla para estudiantes y profesores, en comparación con alrededor de 8 de cada 10 demócratas.

Hay una división similar sobre los mandatos de vacunación en las escuelas.

En algunos de los distritos escolares más grandes del país se exigirán mascarillas a todos los alumnos y al personal este otoño, entre ellos la ciudad de Nueva York.

Eso le parece bien a Budhiono Riyanto, de 37 años, de Queens, que enviará a su hijo de 7 años, Gabriel, de vuelta a la escuela el mes que viene.

"Entiendo lo de la elección personal y lo de la libertad personal, pero en lo que respecta a la salud pública, todos deberíamos cuidarnos mutuamente", dijo Riyanto.

"La mejor protección hasta ahora es ponerse la mascarilla y vacunarse".

Otros opinan que las mascarillas no deberían imponerse a los niños.

Kim Oldfield, que vive en la zona rural de Jessieville, Arkansas, dijo que las mascarillas son impopulares en su zona. Se opone a la idea de un mandato y dice que deberían ser las familias las que decidan. En su distrito escolar local, las mascarillas son opcionales este otoño.

"Se supone que Estados Unidos es la tierra de la libertad", dijo Oldfield, de 70 años. "A la gente no le gusta cuando el gobierno empieza a meterse en su vida personal y la obliga a hacer cosas que no quiere".

Los padres son ligeramente menos propensos a apoyar la mascarilla como requisito en comparación con la población en general, según la encuesta. El 52% de los padres con hijos en edad escolar dijeron que apoyaban un mandato para los niños, mientras que el 28% se oponía, con una brecha similar sobre los mandatos para los profesores.

También hubo diferencias por grupos étnicos: Alrededor de dos tercios de los padres de raza negra dijeron que apoyaban el uso obligatorio de la mascarilla para profesores y alumnos, en comparación con aproximadamente la mitad de los padres blancos e hispanos.