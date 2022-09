Mayoría de EEUU apoya cierto control de las armas de fuego

La mayoría de los adultos en Estados Unidos quieren hacer más estrictas las leyes de control de armas de fuego y creen que la violencia está aumentando en todo el país, de acuerdo con un nuevo sondeo nacional, que encontró un amplio apoyo público a una variedad de restricciones de esas armas, incluso muchas que son respaldadas por mayorías de republicanos y dueños de armas.

La encuesta de la Escuela Harris de Política Pública de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs muestra que 71% de los estadounidenses dicen que las leyes de control de armas de fuego deben ser más estrictas, incluso la mitad de los republicanos, la vasta mayoría de los demócratas y una mayoría de quienes tienen armas de fuego en sus hogares.

El sondeo fue realizado entre el 28 de julio y el 1 de agosto, luego de una serie de tiroteos fatales —desde un mercado en el estado de Nueva York hasta una escuela en Texas y un desfile del 4 de julio en Illinois— y un aumento en 2020 de las muertes con armas de fuego, que han aumentado la atención hacia el asunto de la violencia con estas armas. En general, ocho de cada 10 estadounidenses consideran que la violencia con esas armas está aumentando en Estados Unidos y aproximadamente dos terceras partes dicen que está aumentando en su estado, aunque menos de la mitad piensan que está aumentando en su comunidad, dice el sondeo.

La cuestión de cómo prevenir esa violencia ha dividido desde hace mucho tiempo a políticos y a muchos votantes, lo que ha dificultado cambiar las leyes de control de armas. En junio, una mayoría conservadora en la Corte Suprema expandió los derechos de tenencia de armas, declarando constitucional llevarlas en público.

Más adelante ese mismo mes, el presidente Joe Biden promulgó una ley de seguridad de armas, con respaldo bipartidista. El paquete —aprobado a raíz de tiroteos como en el que murieron 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas— fue al mismo tiempo una medida con concesiones mutuas y la ley de armas más significativa aprobada por el Congreso en decenios, lo que indica lo difícil del asunto.

El sondeo encontró que mayorías de adultos en Estados Unidos considera asuntos importantes tanto el reducir la violencia con armas de fuego como el proteger el derecho a poseer armas.

En general, 52% de los estadounidenses —incluso 65% de los republicanos y 39% de los demócratas— dicen que ambos asuntos son sumamente importantes.