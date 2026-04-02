Mediterráneo, una tumba para cientos

Roma, Ita.- La organización humanitaria Sea-Watch denunció este miércoles una "hecatombe" en la ruta migratoria del Mediterráneo central, tras contabilizar la muerte de al menos 104 personas en los últimos tres días, y criticó el "silencio y el desinterés ensordecedor" de la clase política.

La denuncia coincide con el desembarco en la isla de Lampedusa de 19 cadáveres recuperados por la Guardia Costera italiana.

Las víctimas, que fallecieron por hipotermia tras días a la deriva, viajaban en una embarcación junto a 58 supervivientes, de los cuales cinco se encuentran en estado crítico, denunció la ONG en un comunicado.

Sea-Watch sospecha que podría tratarse de la misma embarcación que su buque ´Aurora´ buscó sin éxito el lunes y subrayó que "muchos de ellos podrían haber sido salvados con un mayor despliegue de rescate por parte de Italia y los Estados europeos".

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Para la ONG, las muertes por frío evidencian la "extrema vulnerabilidad" de los migrantes, una realidad que, a su juicio, las autoridades ignoran mediante prácticas como la asignación de puertos alejados para dificultar la labor de las naves civiles.

La relación entre las ONG de rescate y el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni es abiertamente conflictiva y marcada por un endurecimiento normativo al respecto.

En el comunicado, el grupo calificó la gestión migratoria actual de "tortura de Estado" y alertó de que el sistema actual "prolonga el sufrimiento con fines represivos y de propaganda".

Reclamó además el establecimiento de una misión de rescate coordinada y el fin de las "leyes persecutorias" diseñadas para "bloquear a las ONG y mantenerlas lejos de donde habría necesidad de ellas".